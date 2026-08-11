TAG Immobilien Aktie

TAG Immobilien für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 830350 / ISIN: DE0008303504

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
11.08.2026 08:01:43

TAG Immobilien rechnet mit 282 Mio EUR Bruttoerlös durch Robyg-IPO

Von Ulrike Dauer

DOW JONES--TAG Immobilien rechnet im Zusammenhang mit dem Teil-IPO der polnischen Tochter Robyg im Juni und Juli nun mit einem Bruttoerlös von 282 Millionen Euro für den Konzern. Nach dem IPO bleibe TAG mit einem Anteil von 67,1 Prozent Robyg-Mehrheitsaktionärin und "dem Unternehmen langfristig verbunden", teilte der Hamburger MDAX-Konzern mit.

Ende Juni hatte TAG mit brutto 295 Millionen Euro aus dem IPO kalkuliert, basierend auf einem verbleibenden Anteil von 66 Prozent.

Laut Investorenpräsentation wird der bei TAG verbliebene Anteil im Rahmen des IPO mit 580 Millionen Euro bewertet. Bezogen auf die historischen Anschaffungskosten für Robyg 2022 habe TAG damit eine Wertsteigerung ihrer Investition von rund 40 Prozent realisiert. Robyg selbst habe basierend auf dem IPO-Preis von 34,00 Zloty je Aktie eine Marktkapitalisierung von umgerechnet rund 860 Millionen Euro.

Das im Zuge des IPO freigesetzte Kapital könne der Hamburger Konzern nun gezielt in Mietwohnungsbestände in Deutschland und Polen investieren und damit das Vermietungsergebnis, also den operativen Gewinn FFO I, stärken, das Basis für die Dividendenauschüttung ist.

TAG rechnet laut Mitteilung aus dem Verkauf der Robyg-Aktien beim IPO mit einem positiven Effekt auf den Nettowert des Unternehmens EPRA NTA (Net Tangible Assets) in der Größenordnung 55 Millionen Euro bzw. etwas 0,30 Euro je Aktie. Außerdem werde sich der Verschuldungsgrad LTV dadurch um rund 3,2 Prozentpunkte verbessern. Diese Effekte seien im Halbjahresabschluss noch nicht enthalten, da die wesentlichen IPO-Transaktionen erst nach dem 30. Juni stattfanden, so TAG.

Der Robyg-Börsengang sei somit eine "echte Win-win-Situation", sagte TAG-Co-CEO und -COO Claudia Hoyer. "Wir schaffen eine eigenständig gelistete Gesellschaft, behalten eine Mehrheitsbeteiligung mit erheblichem Wert und können gleichzeitig Kapital in unser Mietportfolio reinvestieren, was unseren FFO I zusätzlich stärkt. Damit sehen wir die TAG mit ihrem kombinierten Miet- und Verkaufsgeschäft hervorragend für weiteres wertschaffendes Wachstum positioniert."

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

DJG/uxd/brb

(END) Dow Jones Newswires

August 11, 2026 02:01 ET (06:01 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu TAG Immobilien AG

mehr Nachrichten

Analysen zu TAG Immobilien AG

mehr Analysen
10:57 TAG Immobilien Buy Jefferies & Company Inc.
10:51 TAG Immobilien Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.07.26 TAG Immobilien Outperform Bernstein Research
09.07.26 TAG Immobilien Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.06.26 TAG Immobilien Buy Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ROBYG Spolka Akcyjna Bearer Shs 7,00 0,00% ROBYG Spolka Akcyjna Bearer Shs
TAG Immobilien AG 13,68 -0,22% TAG Immobilien AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 32
09.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 32: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
08.08.26 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX in Grün -- DAX bleibt in Rekordnähe - etwas fester -- Grüne Vorzeichen an der Wall Street erwartet -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich von seiner positiven Seite. Unterdessen verbucht der deutsche Leitindex Gewinne. Die US-Börsen dürften zulegen. Verluste prägten das Bild an den Börsen in Asien.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen