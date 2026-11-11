TAG Immobilien: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

TAG Immobilien stellte am 10.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,24 EUR gegenüber 0,860 EUR im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat TAG Immobilien 45,5 Millionen EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 78,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 210,6 Millionen EUR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at