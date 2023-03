TAG Immobilien steigert FFO I - Ausblick bestätigt

FRANKFURT (Dow Jones)--Die TAG Immobilien AG hat 2022 die Mieteinnahmen und das Ergebnis gesteigert. Der Konzerngewinn gab jedoch deutlich nach aufgrund einer negativen Immobilienbewertung. Der bereits im November ausgegebene Ausblick auf 2023 wurde bestätigt.

Der Wohnimmobilienkonzern steigerte den FFO I auf 189,4 Millionen Euro von 182,0 Millionen im Vorjahr. Analysten hatten im Konsens von S&P Global Intelligence jedoch mit 197 Millionen Euro mehr erwartet. Zu dem Ergebnis trugen laut Mitteilung vor allem der Leerstandsabbau sowie das im Vergleich zum Vorjahr gesteigerte Mietwachstum bei. Beim FFO II wurde ein Anstieg auf 247,3 von zuvor 188,8 Millionen Euro verzeichnet. Der FFO - der operative Gewinn nach laufenden Zinsen und Steuern - ist eine wichtige Kenngröße in der Immobilienbranche.

Der Leerstand in den Wohneinheiten des Konzerns reduzierte sich in Deutschland im Jahr 2022 von 5,5 Prozent zu Beginn des Jahres auf 4,4 Prozent per Ende Dezember.

Die Netto-Ist-Miete stieg auf 339,9 von 333,1 Millionen Euro. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) Deutschland legte auf 233,5 von 226,1 Millionen Euro zu. Für Polen stieg das bereinigte EBITDA auf 80,8 Millionen von zuvor 13,2 Millionen.

Das Konzernergebnis fiel auf 117,3 von 585,6 Millionen im Vorjahr. Während sich das operative Geschäft in Deutschland und in Polen gut entwickelte, fiel das Ergebnis aus der Immobilienbewertung in 2022 bedingt durch die Marktentwicklung negativ aus. Gegenüber einem Bewertungsgewinn von 540,1 Millionen Euro im Vorjahr ergab sich in 2022 ein Bewertungsverlust von 64,2 Millionen.

Der bereits im November 2022 vorgelegte Ausblick auf das laufende Jahr wurde bestätigt. Demnach rechnet TAG Immobilien im kommenden Jahr mit einem Rückgang des operativen Gewinns FFO I auf 170 bis 174 Millionen Euro bzw je Aktie auf 0,98 Euro. Der FFO II, der auch das Geschäft in Polen einschließt, soll 2023 auf 240 bis 246 Millionen Euro sinken; je Aktie soll er bei 1,39 bis 1,40 liegen.

March 16, 2023