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14.05.2026 06:31:29
TAG Immobilien stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
TAG Immobilien hat am 12.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 0,11 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,120 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat TAG Immobilien im vergangenen Quartal 267,9 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte TAG Immobilien 239,6 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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