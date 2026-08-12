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12.08.2026 06:31:29
TAG Immobilien stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
TAG Immobilien hat am 11.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,42 EUR. Im Vorjahresviertel hatte TAG Immobilien 0,640 EUR je Aktie erwirtschaftet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TAG Immobilien in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 67,43 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 67,8 Millionen EUR im Vergleich zu 208,1 Millionen EUR im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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