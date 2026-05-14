TAG Immobilien stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

TAG Immobilien hat sich am 12.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 0,18 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte TAG Immobilien 0,220 EUR je Aktie verdient.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 229,0 Millionen EUR umgesetzt, gegenüber 227,7 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at