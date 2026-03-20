TAG Immobilien verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

TAG Immobilien hat am 18.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,70 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,280 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 381,3 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 295,4 Millionen USD umgesetzt worden waren.

TAG Immobilien hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,290 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,370 USD je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahr hat TAG Immobilien im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 6,38 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,10 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 1,17 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at