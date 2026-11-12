TAG Immobilien veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

TAG Immobilien hat sich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es stand ein EPS von 0,14 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei TAG Immobilien noch ein Gewinn pro Aktie von 0,500 USD in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TAG Immobilien in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 78,74 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 52,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 246,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at