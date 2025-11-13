TAG Immobilien: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

TAG Immobilien hat am 11.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,49 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,120 USD je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 38,2 Millionen USD – eine Minderung von 89,06 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 349,5 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at