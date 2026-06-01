TAG Oil präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

TAG Oil stellte am 29.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TAG Oil in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 6,06 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 0,3 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren 0,3 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at