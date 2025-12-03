TAG Oil vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

TAG Oil gab am 01.12.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 0,3 Millionen CAD – das entspricht einem Minus von 15,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,4 Millionen CAD in den Büchern gestanden hatten.

