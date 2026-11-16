NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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16.11.2026 07:02:00
Tage nach dem Rücktritt: Jensen Huang will angeblich wieder Nvidia-CEO werden
Der Druck auf Nvidia wächst, Jensen Huang zurück an die Spitze zu holen. Auch der zurückgetretene CEO redet darüber, berichtet jetzt die Financial Times.
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