'Tagesspiegel' erscheint wegen Warnstreiks in verringertem Umfang

BERLIN (dpa-AFX) - Wegen eines Mitarbeiterwarnstreiks erscheint die Zeitung "Tagesspiegel" in Berlin am Donnerstag in verringertem Umfang. Das kündigte das Haus am Mittwoch auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Auf der Webseite und auf den Social-Media-Kanälen sei das Grundangebot sichergestellt. Gewerkschaften hatten zu dem Warnstreik am Mittwoch aufgerufen, Hintergrund sind Tarifverhandlungen.

Nach Verdi-Angaben kamen etwa 150 Beschäftigte aus Redaktion und Verlag zu einer Versammlung vor dem Verlagsgebäude zusammen. Der Deutsche Journalisten-Verband (DJV) schrieb auf Twitter von mehr als 100, der Verlag schätzte ihre Zahl auf knapp 100. Ein Verdi-Vertreter betonte auf Anfrage, man erwarte nun ein neues Angebot des Arbeitgebers für die mehr als 500 Beschäftigten. Der "Tagesspiegel" gehört zur Holtzbrinck-Gruppe./rin/DP/zb