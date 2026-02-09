|
TAGESVORSCHAU/Dienstag, 10. Februar (vorläufige Fassung)
06:30 JP/Mazda Motor Corp, Ergebnis 3Q
*** 07:00 DE/Teamviewer SE, Jahresergebnis (09:00 Analystenkonferenz)
07:00 AT/AMS-Osram AG, Jahresergebnis
07:00 NL/Royal Philips Electronics NV, Jahresergebnis (11:55 Kapitalmarkttag)
*** 07:30 DE/Talanx AG, vorläufiges Jahresergebnis
*** 07:30 FR/Arbeitslosenquote 4Q
PROGNOSE: 7,7%
3. Quartal: 7,7%
*** 07:45 FR/Kering SA, Jahresergebnis
*** 08:00 DE/Tui AG, Ergebnis 1Q (08:00 PK, 11:00 HV)
*** 08:00 GB/Astrazeneca plc, Jahresergebnis (12:45 Analystenkonferenz)
*** 08:00 GB/Barclays plc, Jahresergebnis
*** 08:00 GB/BP plc, Jahresergebnis
08:00 IT/Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (MPS), vorläufiges Jahresergebnis
08:00 JP/Honda Motor Co Ltd, Ergebnis 3Q
11:00 DE/Verband der Automobilindustrie (VDA), Jahresauftakt
11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender
11:30 DE/Auktion von Bundesobligationen mit Laufzeit April 2031 im Volumen
von 5 Mrd EUR
12:00 US/Spotify Technology SA, Ergebnis 4Q
*** 13:00 US/Coca-Cola Co, Ergebnis 4Q
14:00 NL/Ferrari NV, Jahresergebnis
*** 14:30 US/Arbeitskostenindex 4Q
PROGNOSE: +0,8% gg Vq
3. Quartal: +0,8% gg Vq
*** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz Dezember
PROGNOSE: +0,5% gg Vm
zuvor: +0,6% gg Vm
Einzelhandelsumsatz ex Kfz
PROGNOSE: +0,3% gg Vm
zuvor: +0,5% gg Vm
*** 14:30 US/Import- und Exportpreise Dezember
Importpreise
PROGNOSE: -0,1% gg Vm
zuvor: k.A.
*** 16:00 US/Lagerbestände November
PROGNOSE: +0,2% gg Vm
zuvor: +0,3% gg Vm
*** 22:05 US/Ford Motor Co, Ergebnis 4Q
