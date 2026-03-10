TAGESVORSCHAU/Dienstag, 10. März

===

*** 00:50 JP/BIP (2. Veröffentlichung) 4Q

07:00 CH/Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, Jahresergebnis

*** 07:30 DE/Volkswagen AG (VW), Jahresergebnis (09:30 BI-PK;

11:15 Analystenkonferenz)

*** 07:30 DE/Hugo Boss AG, Jahresergebnis (09:00 BI-PK;

11:00 Analystenkonferenz)

07:30 DE/Deutsche Beteiligungs AG, Jahresergebnis und Geschäftsbericht

07:30 SA/Saudi Arabian Oil Co (Saudi Aramco), Jahresergebnis

*** 08:00 DE/Handelsbilanz Januar

kalender- und saisonbereinigt

PROGNOSE: k.A.

zuvor: +17,1 Mrd Euro

Exporte

PROGNOSE: -2,0% gg Vm

zuvor: +4,0% gg Vm

Importe

PROGNOSE: k.A.

zuvor: +1,4% gg Vm

09:00 FR/Renault SA, Strategie-Update

10:30 DE/Bundesverband der Deutschen Volksbanken und

Raiffeisenbanken (BVR), Jahrespressekonferenz

11:00 ES/Repsol SA, Capital Markets Day

11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender

11:30 DE/Auktion von Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit März 2028

im Volumen von 5 Mrd EUR

12:45 DE/Biontech SE, Jahresergebnis (14:00 Analystenkonferenz)

*** 15:00 US/NAR, Verkauf bestehender Häuser Februar

PROGNOSE: -1,3% gg Vm

zuvor: -8,4% gg Vm

*** 21:05 US/Oracle Corp, Ergebnis 3Q

*** - CN/Handelsbilanz Januar/Februar

PROGNOSE: +186,50 Mrd USD

zuvor: +170,51 Mrd USD

Exporte

PROGNOSE: +7,0% gg Vj

zuvor: +2,3% gg Vj

Importe

PROGNOSE: +6,0% gg Vj

zuvor: -8,4% gg Vj

- IT/Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (MPS), vorläufiges Jahresergebnis

- BE/Ecofin-Treffen

===

