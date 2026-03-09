|
09.03.2026 15:55:40
TAGESVORSCHAU/Dienstag, 10. März (vorläufige Fassung)
===
*** 00:50 JP/BIP (2. Veröffentlichung) 4Q
*** 07:00 DE/Volkswagen AG (VW), Jahresergebnis (09:30 BI-PK;
11:15 Analystenkonferenz)
07:00 CH/Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, Jahresergebnis
*** 07:30 DE/Hugo Boss AG, Jahresergebnis (09:00 BI-PK;
11:00 Analystenkonferenz)
07:30 DE/Deutsche Beteiligungs AG, Jahresergebnis und Geschäftsbericht
07:30 DE/Saudi Arabian Oil Co (Saudi Aramco), Jahresergebnis
*** 08:00 DE/Handelsbilanz Januar
kalender- und saisonbereinigt
PROGNOSE: k.A.
zuvor: +17,1 Mrd Euro
Exporte
PROGNOSE: -2,0% gg Vm
zuvor: +4,0% gg Vm
Importe
PROGNOSE: k.A.
zuvor: +1,4% gg Vm
09:00 FR/Renault SA, Strategie-Update
10:30 DE/Bundesverband der Deutschen Volksbanken und
Raiffeisenbanken (BVR), Jahrespressekonferenz
11:00 ES/Repsol SA, Capital Markets Day
11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender
11:30 DE/Auktion von Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit März 2028
im Volumen von 5 Mrd EUR
12:45 DE/Biontech SE, Jahresergebnis (14:00 Analystenkonferenz)
*** 15:00 US/NAR, Verkauf bestehender Häuser Februar
PROGNOSE: -1,5% gg Vm
zuvor: -8,4% gg Vm
*** 21:05 US/Oracle Corp, Ergebnis 3Q
*** - CN/Handelsbilanz Januar/Februar
PROGNOSE: +186,50 Mrd USD
zuvor: +170,51 Mrd USD
Exporte
PROGNOSE: +7,0% gg Vj
zuvor: +2,3% gg Vj
Importe
PROGNOSE: +6,0% gg Vj
zuvor: -8,4% gg Vj
- IT/Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (MPS), vorläufiges Jahresergebnis
- BE/Ecofin-Treffen
===
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich
einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- k.A. = keine Angaben
- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/kch/apo/hab/mgo/kla
(END) Dow Jones Newswires
March 09, 2026 10:55 ET (14:55 GMT)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise im Blick: ATX und DAX verabschieden sich mit Verlusten aus dem Handel -- Wall Street letztlich im Plus -- Asiens Börsen schließen tiefrot
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt ergriffen am Montag die Flucht. Die Wall Street präsentierte sich hingegen fester. Auch die asiatischen Börsen brachen zum Wochenbeginn deutlich ein.