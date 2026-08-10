10.08.2026 14:55:40

TAGESVORSCHAU/Dienstag, 11. August (vorläufige Fassung)

===

*** 06:30 AU/Reserve Bank of Australia, Ergebnisse des geldpolitischen Rats

Cash Rate

PROGNOSE: 4,35%

zuvor: 4,35%

*** 06:55 DE/TAG Immobilien AG, Ergebnis 1H

*** 07:00 DE/Atoss Software SE, ausführliches Ergebnis 1H

07:00 DE/Norma Group SE, Ergebnis 2Q

*** 07:30 DE/Salzgitter AG, ausführliches Ergebnis 1H (10:00 Analystenkonferenz)

07:30 DE/Dermapharm Holding SE, vorläufiges Ergebnis 1H

07:30 DE/Jungheinrich AG, ausführliches Ergebnis 2Q

07:30 DE/Uniper SE, Ergebnis 1H (11:00 PK)

*** 08:00 DE/Cancom SE, Ergebnis 2Q

*** 08:00 LU/RTL Group SA, Ergebnis 1H (08:30 PK; 10:00 Analystenkonferenz)

08:00 DE/Inlandstourismus Juni und 1H

11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender

11:30 DE/Auktion von Bundesobligationen mit Laufzeit Oktober 2031 im

Volumen von 6 Mrd EUR

15:00 DE/Patrizia SE, Investoren- und Analystenkonferenz zum Ergebnis 1H

*** 16:00 US/NAR, Verkauf bestehender Häuser Juli

PROGNOSE: -2,0% gg Vm

zuvor: -2,4% gg Vm

- JP/Börsenfeiertag: Japan

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/apo/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

August 10, 2026 08:56 ET (12:56 GMT)

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Der heimische Aktienmarkt zeigte sich zum Wochenstart unentschlossen. Der deutsche Leitindex präsentierte sich ohne klare Richtung. Die US-Börsen gaben nach. Die Börsen in Fernost verbuchen am Montag Gewinne.
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