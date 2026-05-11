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11.05.2026 15:10:40

TAGESVORSCHAU/Dienstag, 12. Mai (vorläufige Fassung)

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06:30 JP/Mazda Motor Corp, Jahresergebnis

06:50 LU/Grand City Properties SA, Ergebnis 1Q

*** 06:55 DE/TAG Immobilien AG, Ergebnis 2Q (10:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/Carl Zeiss Meditec AG, Ergebnis 2Q

*** 07:00 DE/Siemens Energy AG, ausführliches Ergebnis 2Q

(08:30 PK; 10:30 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/Ströer SE & Co KGaA, Ergebnis 1Q

(09:00 Analysten- und Pressekonferenz)

*** 07:00 DE/Thyssenkrupp AG, Ergebnis 1H (09:00 PK; 11:00 Analystenkonferenz)

07:00 DE/Cewe Stiftung & Co KGaA, Ergebnis 1Q

07:00 DE/Deutsche Pfandbriefbank AG, Ergebnis 1Q (09:30 PK)

07:00 DE/KWS Saat SE & Co KGaA, Ergebnis 3Q

07:00 DE/Thyssenkrupp Nucera AG & Co. KGaA, ausführliches Ergebnis 1H

(09:00 Analysten- und Pressekonferenz)

*** 07:30 DE/Bayer AG, Ergebnis 1Q (09:00 PK; 14:00 Analystenkonferenz)

*** 07:30 DE/Ionos Group SE, Ergebnis 1Q (09:00 Analystenkonferenz)

*** 07:30 DE/Jenoptik AG, Ergebnis 1Q (11:00 Telefonkonferenz)

*** 07:30 DE/Munich Re, Ergebnis 1Q (09:00 PK;11:00 Analystenkonferenz)

*** 07:30 DE/Salzgitter AG, ausführliches Ergebnis 1Q

(10:00 Analysten- und Pressekonferenz)

07:30 DE/Douglas AG, Ergebnis 2Q

07:30 DE/Dürr AG, Ergebnis 1Q (14:00 Analysten- und Pressekonferenz)

07:30 DE/Indus Holding AG, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Mutares SE & Co KGaA, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Uniper SE, Ergebnis 1Q (08:30 Analystenkonferenz)

*** 07:35 DE/United Internet AG, Ergebnis 1Q (12:00 Earnings-Call)

07:45 DE/Eckert & Ziegler AG, Ergebnis 1Q

*** 07:50 DE/1&1 AG, Ergebnis 1Q

07:50 DE/MBB SE, Ergebnis 1Q

07:50 DE/Medios AG, Ergebnis 1Q

*** 08:00 GB/Imperial Brands plc, Ergebnis 1H

*** 08:00 GB/Vodafone Group plc, Jahresergebnis

*** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) April

PROGNOSE: +0,6% gg Vm/+2,9% gg Vj

vorläufig: +0,6% gg Vm/+2,9% gg Vj

zuvor: +1,1% gg Vm/+2,7% gg Vj

HVPI

PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+2,9% gg Vj

vorläufig: +0,5% gg Vm/+2,9% gg Vj

zuvor: +1,2% gg Vm/+2,8% gg Vj

*** 09:00 DE/EnBW Energie Baden-Württemberg AG, Ergebnis 1Q

(10:00 Analystenkonferenz)

*** 10:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, HV

*** 10:00 DE/Fraport AG, HV

*** 10:00 DE/K+S AG, HV

*** 10:00 DE/Scout24 SE, Kapitalmarkttag

*** 10:00 DE/Zalando SE, HV

10:00 DE/Jahrespressekonferenz der Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin)

*** 11:00 DE/Douglas AG, Analystenkonferenz zum Ergebnis 2Q

*** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen Mai

PROGNOSE: -20,5 Punkte

zuvor: -17,2 Punkte

Konjunkturlage

PROGNOSE: -78,0 Punkte

zuvor: -73,7 Punkte

11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender

11:30 DE/Auktion von Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit Juni 2028 im

Volumen von 6 Mrd EUR

*** 12:40 BE/EZB-Direktor Elderson, Rede zum Abschluss der 26. Konferenz

"Financing Europe"

*** 14:30 DE/SAP SE, CEO Klein, Keynote bei Hausmesse Sapphire (16:30 Q&A)

*** 14:30 US/Realeinkommen April

*** 14:30 US/Verbraucherpreise April

PROGNOSE: +0,6% gg Vm/+3,8% gg Vj

zuvor: +0,9% gg Vm/+3,3% gg Vj

Verbraucherpreise Kernrate

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,7% gg Vj

zuvor: +0,2% gg Vm/+2,6% gg Vj

18:00 DE/Deutsche Euroshop AG, Ergebnis 1Q

19:00 US/Fed-Chicago-Präsident Goolsbee, Rede bei Greater Rockford

Chamber of Commerce Luncheon

- DE/Adtran Networks SE, ausführliches Ergebnis 1Q

- DE/Friedrich Vorwerk Group SE, Ergebnis 1Q

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/apo/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

May 11, 2026 09:11 ET (13:11 GMT)

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ATX letztlich fester -- DAX schlussendlich zurück über 24.000-Punkte-Marke -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen schließen in Grün
Der heimische Markt zeigte sich am Mittwoch im Plus. Der deutsche Leitindex erzielte zur Wochenmitte Gewinne. Während sich der US-Leitindex kaum von der Stelle bewegt, legen die Techwerte zu. An den Börsen in Asien ging es am Mittwoch nach oben.
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