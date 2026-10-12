12.10.2026 13:36:39

TAGESVORSCHAU/Dienstag, 13. Oktober (vorläufige Fassung)

===

*** 04:00 US/Internationaler Währungsfonds (IWF), Jahrestagung,

Veröffentlichung des Weltwirtschaftsausblicks

(05:15 Globaler Finanzstabilitätsbericht)

*** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen September

07:00 CH/Givaudan SA, Umsatz 9 Monate

*** 08:00 DE/Porsche AG, Pre-Close-Call 3Q

*** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) September

PROGNOSE: +0,6% gg Vm/+3,3% gg Vj

vorläufig: +0,6% gg Vm/+3,3% gg Vj

zuvor: +0,2% gg Vm/+2,9% gg Vj

HVPI

PROGNOSE: +0,6% gg Vm/+3,3% gg Vj

vorläufig: +0,6% gg Vm/+3,3% gg Vj

zuvor: +0,2% gg Vm/+2,9% gg Vj

*** 09:15 BE/EZB-Direktor Elderson, Teilnahme an Panel zu

"The Clean Industrial Deal and a European growth strategy"

11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender

11:30 DE/Auktion von Bundesobligationen mit Laufzeit Oktober 2031

im Volumen von 5 Mrd EUR

*** 11:55 US/Unitedhealth Group Inc, Ergebnis 3Q

*** 12:45 US/Johnson & Johnson, Ergebnis 3Q

*** 12:45 US/JP Morgan Chase & Co, Ergebnis 3Q

*** 13:00 US/Wells Fargo & Co, Ergebnis 3Q

*** 13:30 US/Goldman Sachs Group Inc, Ergebnis 3Q

*** 14:00 DE/BMW AG, Pre-Close-Call 3Q

*** 14:00 US/Citigroup Inc, Ergebnis 3Q

*** 16:00 US/NAR, Verkauf bestehender Häuser September

PROGNOSE: -0,8% gg Vm

zuvor: -2,0% gg Vm

*** 20:30 EI/EZB-Chefvolkswirt Lane, Dinner Speech im Vorfeld

des International AI Summit

*** 23:30 GB/Rio Tinto plc, Operations Report 3Q

*** - AT/Opec-Monatsbericht zum Ölmarkt

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mgo/hab

(END) Dow Jones Newswires

October 12, 2026 07:36 ET (11:36 GMT)

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Am heimischen Aktienmarkt sind Gewinne zu sehen. Am deutschen Aktienmarkt dominieren zum Auftakt der neuen Woche ebenfalls die Käufer. In Fernost fanden die Märkte keine einheitliche Richtung.
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