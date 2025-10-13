|
TAGESVORSCHAU/Dienstag, 14. Oktober (vorläufige Fassung)
===
*** 02:00 KR/Samsung Electronics Co Ltd, vorläufiges Ergebnis 3Q
*** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen September
07:00 CH/Givaudan SA, Umsatz 9 Monate
07:00 SE/Ericsson - Telefon AB LM Ericsson, Ergebnis 3Q
*** 08:00 DE/Schaeffler AG, Pre-Close-Call 3Q
*** 08:00 GB/BP plc, Trading Statement 3Q
*** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) September
PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,4% gg Vj
vorläufig: +0,2% gg Vm/+2,4% gg Vj
zuvor: +0,1% gg Vm/+2,2% gg Vj
HVPI
PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,4% gg Vj
vorläufig: +0,2% gg Vm/+2,4% gg Vj
zuvor: +0,1% gg Vm/+2,1% gg Vj
*** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten Oktober
Arbeitslosengeldbezieher
Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO)
PROGNOSE: 4,7%
zuvor: 4,8%
*** 09:50 BE/EZB-Direktor Cipollone, Rede zu "What future for the digital Euro?"
10:00 FR/Internationale Energieagentur (IEA), Monatsbericht zum Ölmarkt
*** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen Oktober
PROGNOSE: 42,6 Punkte
zuvor: 37,3 Punkte
Konjunkturlage
PROGNOSE: -74,0 Punkte
zuvor: -76,4 Punkte
*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders
11:30 DE/Auktion 2-iger Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit Dezember 2027 im
Volumen von 5,5 Mrd EUR
12:00 US/Blackrock Inc, Ergebnis 3Q
*** 12:25 US/Johnson & Johnson, Ergebnis 3Q
*** 12:45 US/JP Morgan Chase & Co, Ergebnis 3Q
*** 12:45 US/Wells Fargo & Co, Ergebnis 3Q
*** 13:30 US/Goldman Sachs Group Inc, Ergebnis 3Q (15:30 Analystenkonferenz)
*** 14:00 US/Citigroup Inc, Ergebnis 3Q
14:00 US/Treffen der G24 Minister und Gouverneure
*** 14:45 US/EZB-Ratsmitglied Nagel und Bundesfinanzminister Klingbeil,
Pressekonferenz bei Jahrestagung von IWF und Weltbank
*** 15:00 US/IWF, Weltwirtschaftsausblick
16:00 US/Geschlossene Sitzung der Fed Gouverneure
*** 16:15 US/IWF, Globaler Finanzstabilitätsbericht
*** 17:50 FR/LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA, Ergebnis 3Q
*** 18:20 US/Fed-Chairman Powell, Rede zu "Economic Outlook and Monetary Policy"
19:00 AT/Telekom Austria AG, Ergebnis 9 Monate
20:30 US/Geschäftsführerin des Internationalen Währungsfonds, Georgieva,
Meeting mit afrikanischen Fraktionen und Gouverneuren
21:30 US/Boston-Fed-Präsidentin Collins, Rede bei Veranstaltung
'Perspectives on the Economy'
22:15 US/Geschäftsführerin des Internationalen Währungsfonds, Georgieva,
Treffen mit Vereinigung südostasiatischer Staaten
*** - US/EZB-Ratsmitglied Makhlouf, Rede bei Veranstaltung des Atlantic Council
- US/Importzölle auf Holz und Möbel treten in Kraft
===
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mow/hab/mgo
(END) Dow Jones Newswires
October 13, 2025 08:40 ET (12:40 GMT)
