TAGESVORSCHAU/Dienstag, 14. Oktober (vorläufige Fassung)

*** 02:00 KR/Samsung Electronics Co Ltd, vorläufiges Ergebnis 3Q

*** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen September

07:00 CH/Givaudan SA, Umsatz 9 Monate

07:00 SE/Ericsson - Telefon AB LM Ericsson, Ergebnis 3Q

*** 08:00 DE/Schaeffler AG, Pre-Close-Call 3Q

*** 08:00 GB/BP plc, Trading Statement 3Q

*** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) September

PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,4% gg Vj

vorläufig: +0,2% gg Vm/+2,4% gg Vj

zuvor: +0,1% gg Vm/+2,2% gg Vj

HVPI

PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,4% gg Vj

vorläufig: +0,2% gg Vm/+2,4% gg Vj

zuvor: +0,1% gg Vm/+2,1% gg Vj

*** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten Oktober

Arbeitslosengeldbezieher

Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO)

PROGNOSE: 4,7%

zuvor: 4,8%

*** 09:50 BE/EZB-Direktor Cipollone, Rede zu "What future for the digital Euro?"

10:00 FR/Internationale Energieagentur (IEA), Monatsbericht zum Ölmarkt

*** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen Oktober

PROGNOSE: 42,6 Punkte

zuvor: 37,3 Punkte

Konjunkturlage

PROGNOSE: -74,0 Punkte

zuvor: -76,4 Punkte

*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders

11:30 DE/Auktion 2-iger Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit Dezember 2027 im

Volumen von 5,5 Mrd EUR

12:00 US/Blackrock Inc, Ergebnis 3Q

*** 12:25 US/Johnson & Johnson, Ergebnis 3Q

*** 12:45 US/JP Morgan Chase & Co, Ergebnis 3Q

*** 12:45 US/Wells Fargo & Co, Ergebnis 3Q

*** 13:30 US/Goldman Sachs Group Inc, Ergebnis 3Q (15:30 Analystenkonferenz)

*** 14:00 US/Citigroup Inc, Ergebnis 3Q

14:00 US/Treffen der G24 Minister und Gouverneure

*** 14:45 US/EZB-Ratsmitglied Nagel und Bundesfinanzminister Klingbeil,

Pressekonferenz bei Jahrestagung von IWF und Weltbank

*** 15:00 US/IWF, Weltwirtschaftsausblick

16:00 US/Geschlossene Sitzung der Fed Gouverneure

*** 16:15 US/IWF, Globaler Finanzstabilitätsbericht

*** 17:50 FR/LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA, Ergebnis 3Q

*** 18:20 US/Fed-Chairman Powell, Rede zu "Economic Outlook and Monetary Policy"

19:00 AT/Telekom Austria AG, Ergebnis 9 Monate

20:30 US/Geschäftsführerin des Internationalen Währungsfonds, Georgieva,

Meeting mit afrikanischen Fraktionen und Gouverneuren

21:30 US/Boston-Fed-Präsidentin Collins, Rede bei Veranstaltung

'Perspectives on the Economy'

22:15 US/Geschäftsführerin des Internationalen Währungsfonds, Georgieva,

Treffen mit Vereinigung südostasiatischer Staaten

*** - US/EZB-Ratsmitglied Makhlouf, Rede bei Veranstaltung des Atlantic Council

- US/Importzölle auf Holz und Möbel treten in Kraft

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab/mgo

(END) Dow Jones Newswires

October 13, 2025 08:40 ET (12:40 GMT)

