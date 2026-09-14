TAGESVORSCHAU/Dienstag, 15. September 2026 (vorläufige Fassung)

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*** 04:00 CN/Einzelhandelsumsatz August

*** 04:00 CN/Hauspreise August

*** 04:00 CN/Industrieproduktion August

*** 07:00 FR/Axa SA, Investorentag

*** 08:00 DE/Großhandelspreise August

*** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten August

Arbeitslosengeldbezieher

Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO)

PROGNOSE: 4,9

zuvor: 4,9

*** 10:15 DE/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Keynote bei Konferenz zu "Watching

European financial market regulation and supervision"

(16:00 Panel-Teilnahme Cipollone)

*** 11:00 EU/Handelsbilanz Juli

*** 11:05 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen September

PROGNOSE: 40,0

zuvor: 34,2

Konjunkturlage

PROGNOSE: -52,0

zuvor: -61,1

11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender

11:30 DE/Auktion von Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit September 2028 im Volumen von 5 Mrd EUR

*** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index September

PROGNOSE: 11,1

zuvor: 20,6

*** 18:00 FR/EZB-Ratsmitglied Nagel, Podiumsdiskussion mit Ex-EZB-Ratsmitglied

Villeroy de Galhau anlässlich der Verleihung des Großen

Deutsch-Französischen Medienpreises an beide

*** 19:00 EZB-Direktorin Schnabel, Teilnahme an SPD Economic Forum dinner

*** 20:00 DE/Commerzbank AG, CEO Orlopp Teilnahme an

Barclays Financial Services Conference

- CH/WTO-Welthandelsbericht

- US/Fed, Beginn der zweitägigen FOMC-Sitzung

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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

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September 14, 2026 09:18 ET (13:18 GMT)