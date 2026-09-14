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14.09.2026 15:17:46
TAGESVORSCHAU/Dienstag, 15. September 2026 (vorläufige Fassung)
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*** 04:00 CN/Einzelhandelsumsatz August
*** 04:00 CN/Hauspreise August
*** 04:00 CN/Industrieproduktion August
*** 07:00 FR/Axa SA, Investorentag
*** 08:00 DE/Großhandelspreise August
*** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten August
Arbeitslosengeldbezieher
Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO)
PROGNOSE: 4,9
zuvor: 4,9
*** 10:15 DE/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Keynote bei Konferenz zu "Watching
European financial market regulation and supervision"
(16:00 Panel-Teilnahme Cipollone)
*** 11:00 EU/Handelsbilanz Juli
*** 11:05 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen September
PROGNOSE: 40,0
zuvor: 34,2
Konjunkturlage
PROGNOSE: -52,0
zuvor: -61,1
11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender
11:30 DE/Auktion von Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit September 2028 im Volumen von 5 Mrd EUR
*** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index September
PROGNOSE: 11,1
zuvor: 20,6
*** 18:00 FR/EZB-Ratsmitglied Nagel, Podiumsdiskussion mit Ex-EZB-Ratsmitglied
Villeroy de Galhau anlässlich der Verleihung des Großen
Deutsch-Französischen Medienpreises an beide
*** 19:00 EZB-Direktorin Schnabel, Teilnahme an SPD Economic Forum dinner
*** 20:00 DE/Commerzbank AG, CEO Orlopp Teilnahme an
Barclays Financial Services Conference
- CH/WTO-Welthandelsbericht
- US/Fed, Beginn der zweitägigen FOMC-Sitzung
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/hab/mgo
(END) Dow Jones Newswires
September 14, 2026 09:18 ET (13:18 GMT)
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Der heimische Aktienmarkt gab am Montag nach, während auch der deutsche Leitindex Verluste verzeichnete. An den US-Börsen halten sich die Anleger zurück. Die Börsen in Fernost wiesen zum Wochenstart unterschiedliche Vorzeichen aus.