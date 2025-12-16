16.12.2025 05:53:39

TAGESVORSCHAU/Dienstag, 16. Dezember

===

*** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten Dezember

Arbeitslosengeldbezieher

Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO)

PROGNOSE: 5,1%

zuvor: 5,0%

*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Dezember

PROGNOSE: 51,2

zuvor: 51,4

Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 50,2

zuvor: 50,4

*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Dezember

PROGNOSE: 48,0

zuvor: 47,8

*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Dezember

PROGNOSE: 53,0

zuvor: 53,1

Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 52,3

zuvor: 52,4

*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Dezember

PROGNOSE: 48,5

zuvor: 48,2

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(1. Veröffentlichung) Dezember

PROGNOSE: 53,4

zuvor: 53,6

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(1. Veröffentlichung) Dezember

PROGNOSE: 50,0

zuvor: 49,6

Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 52,8

zuvor: 52,8

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Dezember

PROGNOSE: 51,6

zuvor: 51,3

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Dezember

PROGNOSE: 50,0

zuvor: 50,2

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 51,6

zuvor: 50,5

*** 11:00 EU/Handelsbilanz Oktober

*** 11:05 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen Dezember

PROGNOSE: 39,3

zuvor: 38,5

Konjunkturlage

PROGNOSE: -80,0

zuvor: -78,7

*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders

*** 12:45 US/Pfizer Inc, Ausblick 2026

*** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten November

Beschäftigung ex Agrar

PROGNOSE: + 45.000 gg Vm

September: +119.000 gg Vm

Arbeitslosenquote

PROGNOSE: 4,5%

September:4,5%

durchschnittliche Stundenlöhne

PROGNOSE: +0,3% gg Vm

September:+0,2% gg Vm

*** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz Oktober

PROGNOSE: +0,1% gg Vm

zuvor: +0,2% gg Vm

Einzelhandelsumsatz ex Kfz

PROGNOSE: +0,2% gg Vm

zuvor: +0,3% gg Vm

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) Dezember

PROGNOSE: 54,0

zuvor: 54,1

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Dezember

PROGNOSE: 52,5

zuvor: 52,2

*** 16:00 US/Lagerbestände September

PROGNOSE: +0,1% gg Vm

zuvor: 0,0% gg Vm

*** 17:00 US/Cisco Systems Inc, HV

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/hab/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

December 15, 2025 23:54 ET (04:54 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 50
14.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 50: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.12.25 KW 50: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
12.12.25 KW 50: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Vorgaben für den ATX durchwachsen -- DAX vor schwachem Start -- Asiens Börsen mit Verlusten
Der heimische Aktienmarkt hat unklare Vorgaben vor der Brust. Am deutschen Markt zeichnen sich Startverluste ab. In Fernost dominieren die Bären das Börsengeschehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen