15.06.2026 15:02:39

TAGESVORSCHAU/Dienstag, 16. Juni (vorläufige Fassung)

===

*** 04:00 CN/Anlageinvestitionen Mai

*** 04:00 CN/Einzelhandelsumsatz Mai

*** 04:00 CN/Industrieproduktion Mai

*** 06:30 AU/Reserve Bank of Australia (RBA), Ergebnisse des geldpolitischen Rats

Cash Rate

PROGNOSE: k.A.

zuvor: 4,35%

*** 10:00 DE/Traton SE, HV

10:00 DE/Befesa SA, HV

10:00 DE/PVA TePla AG, HV

*** 11:00 EU/Arbeitskosten 1Q

*** 11:05 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen Juni

PROGNOSE: -8,0

zuvor: -10,2

Konjunkturlage

PROGNOSE: -77,5

zuvor: -77,8

11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender

11:30 DE/Auktion von Bundesobligationen mit Laufzeit April 2031

im Volumen von 5 Mrd EUR

*** 12:55 ES/EZB-Ratsmitglied Escriva, Bericht zu

"Banking Union, between geopolitics and simplification"

*** 14:30 US/Import- und Exportpreise Mai

Importpreise

PROGNOSE: +0,8% gg Vm

zuvor: +1,9% gg Vm

*** 14:30 US/Baubeginne und Baugenehmigungen

Baubeginne

PROGNOSE: -3,8% gg Vm

zuvor: -2,8% gg Vm

Baugenehmigungen

PROGNOSEN: -1,5% gg Vm

zuvor: +5,8% gg Vm

14:30 NO/Equinor ASA, Kapitalmarkttag

15:00 SE/Verve Group SE, Kapitalmarkttag

*** 15:10 GB/EZB-Chefvolkswirt Lane, Diskussion bei Konferenz "Reuters Next Europe"

*** 17:30 AT/EZB-Ratsmitglied Kocher, Rede bei Veranstaltung zu "Money & More-the

National Bank on the road"

- DE/Commerzbank, Ende der Annahmefrist für Unicredit-Angebot

- SE/Volvo Car Corp, Pre-close Call (2. Call am 17.06.)

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/hab/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

June 15, 2026 09:03 ET (13:03 GMT)

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Der heimische Aktienmarkt zieht am Mittwoch an, der deutsche Leitindex gibt erneut nach. An der Wall Street geht es in unterschiedliche Richtungen. Die asiatischen Börsen zeigten am zur Wochenmitte keine einheitliche Tendenz.
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