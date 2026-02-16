TAGESVORSCHAU/Dienstag, 17. Februar (vorläufige Fassung)

===

07:10 DE/Norma Group SE, vorläufiges Jahresergebnis

07:30 DE/Ottobock SE & Co. KGaA, vorläufiges Jahresergebnis

*** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) Januar

PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+2,1% gg Vj

vorläufig: +0,1% gg Vm/+2,1% gg Vj

zuvor: 0,0% gg Vm/+1,8% gg Vj

HVPI

PROGNOSE: -0,1% gg Vm/+2,1% gg Vj

vorläufig: -0,1% gg Vm/+2,1% gg Vj

zuvor: +0,2% gg Vm/+2,0% gg Vj

*** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten Januar

Arbeitslosengeldbezieher

Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO)

PROGNOSE: 5,1%

zuvor: 5,1%

*** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen Februar

PROGNOSE: 65,0

zuvor: 59,6

Konjunkturlage

PROGNOSE: -65,0

zuvor: -72,7

11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender

11:30 DE/Auktion von Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit März 2028

im Volumen von 6 Mrd EUR

*** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index Februar

PROGNOSE: 10,0

zuvor: 7,7

17:50 FR/Carrefour SA, Jahresergebnis

*** 18:45 US/Fed-Gouverneur Barr, Rede zu Arbeitsmarkt und KI

*** 20:30 US/Fed-San-Francisco-Präsidentin Daly, Rede zu KI und Wirtschaft

*** 22:00 AU/BHP Group Ltd, Ergebnis 1H

- BE/Ecofin-Treffen

- Börsenfeiertag: China, Korea, Singapur

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/apo/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

February 16, 2026 09:09 ET (14:09 GMT)