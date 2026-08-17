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17.08.2026 14:22:42
TAGESVORSCHAU/Dienstag, 18. August (vorläufige Fassung)
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*** 00:30 AU/BHP Group Ltd, Jahresergebnis
08:00 GB/Klarna Group plc, Ergebnis 2Q
*** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten Juli
Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO)
PROGNOSE: 4,8%
zuvor: 4,9%
*** 08:00 DE/Baugenehmigungen Juni und 1. Halbjahr 2026
08:30 DE/Einhell Germany AG, Ergebnis 1H
*** 10:00 DE/Elmos Semiconductor SE, ao HV
*** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen August
PROGNOSE: 30,0
zuvor: 26,3
Konjunkturlage
PROGNOSE: -69,6
zuvor: -77,6
11:30 CN/Xiaomi Inc, Ergebnis 2Q
11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender
*** 12:00 US/Home Depot Inc, Ergebnis 2Q
*** 13:45 EI/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Panel zu "Monetary Policy in
a Geopolitically Fragmented World"
*** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen Juli
Baubeginne
PROGNOSE: -6,1% gg Vm
zuvor: +19,0% gg Vm
Baugenehmigungen
PROGNOSE: -0,5% gg Vm
zuvor: -3,0% gg Vm
*** 14:30 US/Import- und Exportpreise Juli
Importpreise
PROGNOSE: +0,1% gg Vm
zuvor: +0,3% gg Vm
*** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Juli
Industrieproduktion
PROGNOSE: +0,4% gg Vm
zuvor: +0,1% gg Vm
Kapazitätsauslastung
PROGNOSE: 76,4%
zuvor: 76,1%
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mow/apo/hab/mgo/kla
(END) Dow Jones Newswires
August 17, 2026 08:23 ET (12:23 GMT)
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