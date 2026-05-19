TAGESVORSCHAU/Dienstag, 19. Mai

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*** 01:50 JP/BIP (1. Veröffentlichung) 1Q

07:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis

(11:00 BI-PK)

*** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten April

Arbeitslosengeldbezieher

Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO)

08:00 DE/Erwerbstätigkeit 1Q

*** 10:00 DE/Jungheinrich AG, HV

10:00 DE/Ottobock SE & Co. KGaA, HV

10:00 DE/PNE AG, HV

*** 11:00 DE/Ionos Group SE, HV

*** 11:00 DE/Puma SE, HV

*** 11:00 EU/Handelsbilanz März

11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender

11:30 DE/Auktion von Bundesobligationen mit Laufzeit April 2031 im Volumen von

5 Mrd EUR

*** 12:00 US/Home Depot Inc, Ergebnis 1Q

*** 14:00 DE/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Panel bei

"International Research Forum on Monetary Policy 2026"

*** 14:10 DE/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Keynote bei AFME's European

Financial Integration Conference 2026

- FR/Treffen der G7-Finanzminister und Zentralbank-Gouverneure

(seit 18.05.) endet

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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

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May 19, 2026 00:05 ET (04:05 GMT)