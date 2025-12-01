Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. -W-
01.12.2025 15:52:39

TAGESVORSCHAU/Dienstag, 2. Dezember (vorläufige Fassung)

===

*** 02:00 US/Fed-Chairman Powell, Rede bei George P. Schultz

Memorial Lecture Series event

*** 09:40 EU/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Teilnahme an Panel der Esma zu

"Burden Reduction in the Digitalisation Era"

*** 10:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau Oktober

*** 11:00 DE/Bilfinger SE, Kapitalmarkttag (09:00 PK)

*** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten Oktober

Eurozone Arbeitslosenquote

PROGNOSE: 6,3%

zuvor: 6,3%

*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) November

Eurozone

PROGNOSE: -0,3% gg Vm/+2,1% gg Vj

zuvor: +0,2% gg Vm/+2,1% gg Vj

Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak)

PROGNOSE: -0,5% gg Vm/+2,5% gg Vj

zuvor: +0,3% gg Vm/+2,4% gg Vj

*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders

11:30 DE/Auktion 2,00-prozentiger Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit

Dezember 2027 im Volumen von 4,5 Mrd EUR

*** 16:00 US/Fed-Vizechefin Bowman, Anhörung im Finanzdienstleistungsausschuss

des Repräsentantenhauses zu Bankenaufsicht

*** 17:35 DE/SAP SE, CEO Klein bei UBS Global Technology Conference

*** - FR/OECD, Wirtshaftsbericht

*** - GB/British American Tobacco plc (BAT), Pre Close Trading update 2025

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/apo/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

December 01, 2025 09:52 ET (14:52 GMT)

