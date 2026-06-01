01.06.2026 16:30:41

TAGESVORSCHAU/Dienstag, 2. Juni (vorläufige Fassung)

===

*** 08:00 CH/Handelsbilanz April

*** 09:30 GB/British American Tobacco plc (BAT), Pre-Close Trading Update 1H

*** 10:00 DE/Flatexdegiro AG, HV

10:00 DE/Deutsche Beteiligungs AG, HV

10:00 DE/Hellofresh SE, HV

10:00 DE/Hypoport SE, HV

*** 10:00 EU/EZB, Bericht zur internationalen Rolle des Euro

*** 11:00 DE/Teamviewer SE, HV

*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) Mai

Eurozone

PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+3,2% gg Vj

zuvor: +1,0% gg Vm/+3,0% gg Vj

Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak)

PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,4% gg Vj

zuvor: +0,9% gg Vm/+2,2% gg Vj

11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender

11:30 DE/Auktion von Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit Juni 2028 im

Volumen von 5 Mrd EUR

14:30 US/Fed-Cleveland-Präsidentin Hammack, Rede im City Club of

Cleveland

15:00 EU/EZB, APP/PEPP-Monatsbericht

16:00 GB/BoE-Gouverneur Bailey, Anhörung im Lords Committee

16:00 US/Job Openings & Labor Turnover Survey (Jolts) April

*** 16:35 EU/EZB-Vizepräsident Vujcic, Stellungnahme zu einem Bericht von

Catherine Mann zu den Währungsoptionen Islands

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab/apo/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

June 01, 2026 10:31 ET (14:31 GMT)

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US-Börsen mit unterschiedlichen Richtungen -- ATX und DAX schließen im Minus -- Asiens Börsen letztlich uneins - KOSPI dank KI-Euphorie mit neuem Rekordhoch
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Montag mit Verlusten. Der deutsche Leitindex tendierte ebenso tiefer. An der Wall Street geht es in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Fernost fanden zum Wochenstart keine einheitliche Richtung.
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