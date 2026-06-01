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01.06.2026 16:30:41
TAGESVORSCHAU/Dienstag, 2. Juni (vorläufige Fassung)
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*** 08:00 CH/Handelsbilanz April
*** 09:30 GB/British American Tobacco plc (BAT), Pre-Close Trading Update 1H
*** 10:00 DE/Flatexdegiro AG, HV
10:00 DE/Deutsche Beteiligungs AG, HV
10:00 DE/Hellofresh SE, HV
10:00 DE/Hypoport SE, HV
*** 10:00 EU/EZB, Bericht zur internationalen Rolle des Euro
*** 11:00 DE/Teamviewer SE, HV
*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) Mai
Eurozone
PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+3,2% gg Vj
zuvor: +1,0% gg Vm/+3,0% gg Vj
Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak)
PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,4% gg Vj
zuvor: +0,9% gg Vm/+2,2% gg Vj
11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender
11:30 DE/Auktion von Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit Juni 2028 im
Volumen von 5 Mrd EUR
14:30 US/Fed-Cleveland-Präsidentin Hammack, Rede im City Club of
Cleveland
15:00 EU/EZB, APP/PEPP-Monatsbericht
16:00 GB/BoE-Gouverneur Bailey, Anhörung im Lords Committee
16:00 US/Job Openings & Labor Turnover Survey (Jolts) April
*** 16:35 EU/EZB-Vizepräsident Vujcic, Stellungnahme zu einem Bericht von
Catherine Mann zu den Währungsoptionen Islands
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mow/hab/apo/mgo/kla
(END) Dow Jones Newswires
June 01, 2026 10:31 ET (14:31 GMT)
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Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Montag mit Verlusten. Der deutsche Leitindex tendierte ebenso tiefer. An der Wall Street geht es in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Fernost fanden zum Wochenstart keine einheitliche Richtung.