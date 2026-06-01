TAGESVORSCHAU/Dienstag, 2. Juni (vorläufige Fassung)

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*** 08:00 CH/Handelsbilanz April

*** 09:30 GB/British American Tobacco plc (BAT), Pre-Close Trading Update 1H

*** 10:00 DE/Flatexdegiro AG, HV

10:00 DE/Deutsche Beteiligungs AG, HV

10:00 DE/Hellofresh SE, HV

10:00 DE/Hypoport SE, HV

*** 10:00 EU/EZB, Bericht zur internationalen Rolle des Euro

*** 11:00 DE/Teamviewer SE, HV

*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) Mai

Eurozone

PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+3,2% gg Vj

zuvor: +1,0% gg Vm/+3,0% gg Vj

Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak)

PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,4% gg Vj

zuvor: +0,9% gg Vm/+2,2% gg Vj

11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender

11:30 DE/Auktion von Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit Juni 2028 im

Volumen von 5 Mrd EUR

14:30 US/Fed-Cleveland-Präsidentin Hammack, Rede im City Club of

Cleveland

15:00 EU/EZB, APP/PEPP-Monatsbericht

16:00 GB/BoE-Gouverneur Bailey, Anhörung im Lords Committee

16:00 US/Job Openings & Labor Turnover Survey (Jolts) April

*** 16:35 EU/EZB-Vizepräsident Vujcic, Stellungnahme zu einem Bericht von

Catherine Mann zu den Währungsoptionen Islands

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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

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June 01, 2026 10:31 ET (14:31 GMT)