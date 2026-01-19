|
19.01.2026 15:09:40
TAGESVORSCHAU/Dienstag, 20. Januar (vorläufige Fassung)
===
*** 00:30 AU/BHP Group Ltd, Production Report 1H
07:00 CH/Docmorris AG, Umsatz Gesamtjahr
*** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe November
*** 08:00 DE/Erzeugerpreise Dezember
PROGNOSE: -0,3% gg Vm/-2,6% gg Vj
zuvor: 0,0% gg Vm/-2,3% gg Vj
*** 08:00 FR/Totalenergies SE, Trading Statement 4Q
*** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten Dezember
Arbeitslosengeldbezieher
Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO)
PROGNOSE: 5,0%
zuvor: 5,1%
*** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz November
*** 11:00 DE/Volkswagen AG (VW), ausführliche Absatzzahlen
nach Marken und Regionen 4Q
*** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen Januar
PROGNOSE: 50,0
zuvor: 45,8
Konjunkturlage
PROGNOSE: -75,5
zuvor: -81,0
*** 11:45 US/3M Co, Ergebnis 4Q
*** 16:00 US/Supreme Court, Tag der Urteilsverkündungen, mögliches Urteil
zu reziproken Zöllen von Präsident Trump
*** 17:30 DE/Mercedes-Benz Group AG, Pre-Close-Call
*** 17:30 DE/Porsche AG, Pre-Close-Call
*** 22:00 US/Netflix Inc, Ergebnis 4Q
*** 22:30 GB/Rio Tinto plc, Operations Report 4Q
*** - CN/People's Bank of China (PBoC), Festlegung der Referenzzinsen für
Unternehmenskredite (LPR)
- BE/Ecofin-Treffen
===
