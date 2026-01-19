TAGESVORSCHAU/Dienstag, 20. Januar (vorläufige Fassung)

===

*** 00:30 AU/BHP Group Ltd, Production Report 1H

07:00 CH/ Docmorris AG, Umsatz Gesamtjahr

*** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe November

*** 08:00 DE/Erzeugerpreise Dezember

PROGNOSE: -0,3% gg Vm/-2,6% gg Vj

zuvor: 0,0% gg Vm/-2,3% gg Vj

*** 08:00 FR/Totalenergies SE, Trading Statement 4Q

*** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten Dezember

Arbeitslosengeldbezieher

Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO)

PROGNOSE: 5,0%

zuvor: 5,1%

*** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz November

*** 11:00 DE/Volkswagen AG (VW), ausführliche Absatzzahlen

nach Marken und Regionen 4Q

*** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen Januar

PROGNOSE: 50,0

zuvor: 45,8

Konjunkturlage

PROGNOSE: -75,5

zuvor: -81,0

*** 11:45 US/3M Co, Ergebnis 4Q

*** 16:00 US/Supreme Court, Tag der Urteilsverkündungen, mögliches Urteil

zu reziproken Zöllen von Präsident Trump

*** 17:30 DE/Mercedes-Benz Group AG, Pre-Close-Call

*** 17:30 DE/Porsche AG, Pre-Close-Call

*** 22:00 US/Netflix Inc, Ergebnis 4Q

*** 22:30 GB/Rio Tinto plc, Operations Report 4Q

*** - CN/People's Bank of China (PBoC), Festlegung der Referenzzinsen für

Unternehmenskredite (LPR)

- BE/Ecofin-Treffen

===

