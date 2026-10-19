19.10.2026 14:26:40

TAGESVORSCHAU/Dienstag, 20. Oktober (vorläufige Fassung)

===

*** 00:30 AU/BHP Group Ltd, Operation Report 1Q

*** 06:45 CH/ABB Ltd, Ergebnis 3Q

*** 08:00 GB/Anglo American plc, Production Report 3Q

*** 08:00 CH/Handelsbilanz September

*** 08:00 DE/Erzeugerpreise September

PROGNOSE: +1,8% gg Vm/+6,3% gg Vj

zuvor: +1,1% gg Vm/+4,6% gg Vj

*** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten September

Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO)

PROGNOSE: 4,9%

zuvor: 4,9%

08:00 DE/Umsatz im Gastgewerbe August

*** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Eurozone August

*** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen Oktober

PROGNOSE: 29,9

zuvor: 34,7

Konjunkturlage

PROGNOSE: -45,0

zuvor: -47,1

11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender

11:30 DE/Auktion Grüner Bundesanleihen

*** 11:45 US/3M Co, Ergebnis 3Q

*** 12:30 US/GE Aerospace, Ergebnis 3Q

*** 12:30 US/General Motors Co (GM), Ergebnis 3Q

12:55 US/RTX Corp, Ergebnis 3Q

*** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen September

Baubeginne

PROGNOSE: +2,7% gg Vm

zuvor: -2,6% gg Vm

Baugenehmigungen

PROGNOSE: +0,4% gg Vm

zuvor: -2,7% gg Vm

17:45 FR/Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, Umsatz 9 Monate

17:50 FR/Carrefour SA, Umsatz 3Q

*** 18:00 FR/Essilorluxottica SA, Umsatz 3Q

*** 18:00 FR/Vivendi SE, Umsatz 3Q

*** 19:00 DE/Deutsche Börse AG, Ergebnis 3Q

*** 19:30 GB/EZB-Ratsmitglied Wunsch, Rede bei Omfif-Veranstaltung

*** 22:00 US/Netflix Inc, Ergebnis 3Q

*** - CN/People's Bank of China (PBoC), Festsetzung der Referenzsätze

für Unternehmenskredite (LPR)

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mgo/apo/kla

(END) Dow Jones Newswires

October 19, 2026 08:26 ET (12:26 GMT)

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