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20.07.2026 15:20:44
TAGESVORSCHAU/Dienstag, 21. Juli (vorläufige Fassung)
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*** 07:00 CH/Novartis AG, Ergebnis 2Q
07:00 CH/Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, Ergebnis 1H
07:00 CH/Julius Bär Group AG, Ergebnis 1H
*** 08:00 CH/Handelsbilanz Juni
*** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten Juni
Arbeitslosengeldbezieher
Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO)
PROGNOSE: 5,0%
zuvor: 4,9%
08:00 DE/Umsatz im Gastgewerbe Mai
*** 10:00 EU/EZB, Quartalsbericht zur Kreditvergabe 2Q
*** 11:00 EU/Öffentlicher Schuldenstand 1Q
11:00 EU/Öffentliches Defizit 1Q
*** 11:05 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen Juli
PROGNOSE: 18,0 Punkte
zuvor: 10,5 Punkte
Konjunkturlage
PROGNOSE: -78,0 Punkte
zuvor: -81,0 Punkte
11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender
11:30 DE/Auktion von Bundesobligationen mit Laufzeit Oktober 2031 im
Volumen von 6 Mrd EUR
*** 11:45 US/3M Co, Ergebnis 2Q
*** 12:30 US/General Motors Co (GM), Ergebnis 2Q
13:30 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede bei Treffen mit europäischer
Botschafter-Delegation anlässlich der EU-Ratspräsidentschaft Irlands
*** 18:30 NL/Airbus SE, Business Update 2026
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mow/hab/mgo/kla
(END) Dow Jones Newswires
July 20, 2026 09:21 ET (13:21 GMT)
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