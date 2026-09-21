21.09.2026 13:54:40

TAGESVORSCHAU/Dienstag, 22. September 2026 (vorläufige Fassung)

==

*** 08:00 DE/Tui AG, Pre-Close Trading Update

11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender

11:30 DE/Auktion von Bundesobligationen mit Laufzeit Oktober 2031

im Volumen von 5 Mrd EUR

*** 13:00 EU/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede bei Konferenz von

National Bank of Ukraine und Narodowy Bank Polski

*** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) September

PROGNOSE: -16,0

zuvor: -15,5

*** 16:10 NL/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Keynote bei Jahrestagung der

Foreign Bankers Association

*** 19:00 US/Richmond-Fed-Präsident Barkin, Rede bei Veranstaltung der

CFA Society Baltimore

*** 21:30 GB/EZB-Ratsmitglied Nagel, Keynote bei Annual Dinner der

Society of Professional Economists

- JP/Börsenfeiertag: Japan

- US/UN-Generaldebatte

==

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/hab/mgo

(END) Dow Jones Newswires

September 21, 2026 07:54 ET (11:54 GMT)

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