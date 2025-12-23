|
TAGESVORSCHAU/Dienstag, 23. Dezember
===
*** 06:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, November
*** 08:00 DE/Import-/Exportpreise November
Importpreise
PROGNOSE: k.A.
zuvor: +0,2% gg vm/-1,4% gg Vj
08:00 DE/Bauhauptgewerbe, Auftragseingang und Umsatz Oktober
*** 14:30 CA/BIP, (1. Veröffentlichung) 3Q
*** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Oktober
PROGNOSE: -1,2% gg Vm
zuvor: +0,5% gg Vm
*** 14:30 US/BIP (1. Veröffentlichung) 3Q
annualisiert
PROGNOSE: +3,2% gg Vq
2. Quartal: +3,8% gg Vq
BIP-Deflator
PROGNOSE: +2,8% gg Vq
2. Quartal: +2,1% gg Vq
*** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung November
Industrieproduktion
PROGNOSE: +0,1% gg Vm
September: +0,1% gg Vm
Kapazitätsauslastung
PROGNOSE: 75,9%
September: 75,9%
*** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens Dezember
PROGNOSE: 91,0
zuvor: 88,7
*** 16:00 US/Neubauverkäufe November
===
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich
einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- k.A = keine Angaben
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
