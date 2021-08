TAGESVORSCHAU/Dienstag, 24. August

===

07:00 DE/Voltabox AG, Ergebnis 2Q, Delbrück

07:15 DE/Gesco AG, ausführliches Ergebnis 1H, Wuppertal

*** 07:30 DE/CTS Eventim AG & Co KGaA, Ergebnis 1H, München

07:30 DE/Dermapharm Holding SE, Ergebnis 1H, Grünwald

*** 08:00 DE/BIP 2Q (2. Veröffentlichung)

kalender- und saisonbereinigt gg Vq

PROGNOSE: +1,5% gg Vq

1. Veröff.: +1,5% gg Vq

1. Quartal: -2,1% gg Vq

kalenderbereinigt gg Vj

PROGNOSE: +9,2% gg Vj

1. Veröff.: +9,2% gg Vj

1. Quartal: -3,1% gg Vj

*** 08:00 DE/Maastricht-Quote (Einnahmen und Ausgaben

des Staates) 1H

10:30 EU/EZB-Direktorin Schnabel, Teilnahme an Panel

"The implications of the rise in non-bank

financial intermediation" bei der (virtuellen)

EEA-ESEM-Konferenz

10:30 DE/Bundesverband Großhandel, Außenhandel,

Dienstleistungen (BGA), PK zu: "Verkehrspolitik

zwischen Pandemiebewältigung und Dekarbonisierung"

*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender

11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 7-jährige

Bundesanleihe über 3 Mrd EUR

15:30 DE/Unions-Kanzlerkandidat Laschet, Rede auf

Veranstaltung von Allianz und DIW mit

Podiumsdiskussion, Berlin

*** 16:00 US/Neubauverkäufe Juli

PROGNOSE: +3,6% gg Vm

zuvor: -6,6% gg Vm

22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des

privaten American Petroleum Institute (API)

*** - GB/G7, virtueller Gipfel der Staats- und

Regierungschefs zur Lage in Afghanistan

*** - DE/Deutsche Bahn AG, Streik der Lokführergewerkschaft

GDL im Personen- und Güterverkehr (bis 25.8)

===

