|
23.02.2026 15:46:40
TAGESVORSCHAU/Dienstag, 24. Februar (vorläufige Fassung)
===
05:00 GB/Standard Chartered plc, Jahresergebnis
*** 06:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, Januar
06:01 US/Inkrafttreten neuer US-Zölle
*** 07:00 DE/Fresenius Medical Care AG (FMC), Jahresergebnis
(10:00 BI-PK; 14:00 Analystenkonferenz)
07:10 DE/Elmos Semiconductor SE, vorläufiges Jahresergebnis und Kapitalmarkttag
*** 07:25 IT/Telecom Italia SpA (TI), vorläufiges Jahresergebnis und
Update Business Plan
*** 07:30 ES/Telefonica SA, Jahresergebnis
07:30 DE/Elringklinger AG, vorläufiges Jahresergebnis (13:00 Earnings-Call)
07:30 DE/SFC Energy AG, vorläufiges Jahresergebnis
*** 08:00 DE/MTU Aero Engines AG, vorläufiges Jahresergebnis
(09:30 BI-PK; 12:00 Analystenkonferenz)
*** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex Februar verarbeitende Industrie
PROGNOSE: 103
zuvor: 105
09:00 AT/Wienerberger AG, ausführliches Jahresergebnis (09:00 Earnings-Call,
11:00 Kapitalmarkttag)
11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender
*** 12:00 US/Home Depot Inc, Ergebnis 4Q
15:00 US/Fed-Atlanta-Präsident Bostic, Interview mit Marketplace
*** 15:15 GB/Gouverneur der Bank of England, Bailey, erscheint vor
Schatzamt-Ausschuß
*** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens Februar
PROGNOSE: 87,5
zuvor: 84,5
18:45 DE/EZB Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Diskussion des International
Outreach Programms, Frankfurt
22:05 US/HP Inc, Ergebnis 1Q
- US/US-Präsident Trump, Rede zur Lage der Nation
- DE/Bundeskanzler Merz, Reise nach China vor Beginn eines zweitägigen Staatsbesuchs
===
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mow/apo/hab/kla
(END) Dow Jones Newswires
February 23, 2026 09:47 ET (14:47 GMT)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZoll-Chaos: ATX fester - neuer Rekord -- DAX schwächer -- US-Börsen im Minus -- Hang Seng geht stark aus dem Handel
Der heimische Aktienmarkt kann am Montag ins Plus vordringen, während der deutsche Leitindex schwächer tendiert. Die Wall Street zeigt sich mit Verlusten. Die Börse in Hongkong präsentierte sich am Montag sehr stark.