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23.03.2026 16:03:40
TAGESVORSCHAU/Dienstag, 24. März (vorläufige Fassung)
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*** 00:30 JP/Verbraucherpreise landesweit Februar
Kernverbraucherpreise
PROGNOSE: +1,7% gg Vj
zuvor: +2,0% gg Vj
*** 06:00 EU/Acea, PKW-Neuzulassungen Februar
07:30 DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis
(15:00 Analystenkonferenz)
07:30 DE/Indus Holding AG, Jahresergebnis
*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) März
PROGNOSE: 49,0
zuvor: 49,6
Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)
PROGNOSE: 49,5
zuvor: 49,9
*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) März
PROGNOSE: 49,4
zuvor: 50,1
*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) März
PROGNOSE: 52,5
zuvor: 53,5
Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)
PROGNOSE: 52,3
zuvor: 53,2
*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) März
PROGNOSE: 49,5
zuvor: 50,9
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone
(1. Veröffentlichung) März
PROGNOSE: 51,1
zuvor: 51,9
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone
(1. Veröffentlichung) März
PROGNOSE: 49,5
zuvor: 50,8
Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)
PROGNOSE: 51,0
zuvor: 51,9
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) März
PROGNOSE: 52,9
zuvor: 53,9
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) März
PROGNOSE: 50,0
zuvor: 51,7
*** 11:00 AT/EZB-Ratsmitglied Kocher, Rede bei Vorstellung des OeNB-Jahresberichts
11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender
11:30 DE/Auktion von Bundesobligationen mit Laufzeit April 2031
im Volumen von 5 Mrd EUR
*** 13:30 US/Produktivität ex Agrar (2. Veröffentlichung) 4Q
annualisiert
PROGNOSE: +1,8% gg Vq
1. Veröff.: +2,8% gg Vq
3. Quartal: +5,2% gg Vq
Lohnstückkosten
PROGNOSE: +3,8% gg Vq
1. Veröff.: +2,8% gg Vq
3. Quartal: -1,8% gg Vq
*** 14:00 HU/Nationalbank, Ergebnisse des geldpolitischen Rats
PROGNOSE: k.A.
zuvor 6,25%
*** 14:30 BE/EZB-Direktor Cipollone, Anhörung zu Digitalem Euro im
Wirtschafts- und Währungsausschuss des EP
*** 14:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) März
PROGNOSE: k.A.
zuvor: 51,7
*** 14:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) März
PROGNOSE: k.A.
zuvor: 51,6
*** 16:45 DE/EZB-Chefvolkswirt Lane, Abschlussworte bei Konferenz von EZB und SAFE
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich
einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/kch/hab/apo/mgo/kla
(END) Dow Jones Newswires
March 23, 2026 11:03 ET (15:03 GMT)
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