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24.11.2026 06:01:41
TAGESVORSCHAU/Dienstag, 24. November
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*** 06:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, Oktober
*** 09:00 DE/BASF SE, Kapitalmarkttag
*** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex November
PROGNOSE: 90,5
zuvor: 90,2
Lagebeurteilung
PROGNOSE: 89,3
zuvor: 88,8
Geschäftserwartungen
PROGNOSE: 91,5
zuvor: 91,6
11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender
*** 12:00 AT/EZB-Vizepräsident Vujcic, Grußwort und Teilnahme an
Chat zu "Resist the Shocks - How to Boost Europe's Resilience"
*** 12:00 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender
*** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex November
PROGNOSE: k.A.
zuvor: -9,8
*** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens November
PROGNOSE: 92,2
zuvor: 91,7
*** 18:00 AT/EZB-Ratsmitglied Kocher, Rede bei
Veranstaltung "50 Years of Wiwipol"
22:00 US/HP Inc, Ergebnis 4Q
22:05 US/Dell Technologies Inc, Ergebnis 3Q
*** - DE/Volkswagen AG (VW), Beginn Tarifverhandlungen mit der IG Metall
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mgo/hab/kla
(END) Dow Jones Newswires
November 24, 2026 00:02 ET (05:02 GMT)
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