TAGESVORSCHAU/Dienstag, 25. November
===
*** 06:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, Oktober
08:00 GB/Easyjet plc, Jahresergebnis
*** 08:00 DE/BIP (2. Veröffentlichung) 3Q
kalender- und saisonbereinigt gg Vq
PROGNOSE: 0,0% gg Vq
1. Veröff.: 0,0% gg Vq
2. Quartal: -0,2% gg Vq
kalenderbereinigt gg Vj
PROGNOSE: +0,3% gg Vj
1. Veröff.: +0,3% gg Vj
2. Quartal: +0,3% gg Vj
08:00 DE/Bauhauptgewerbe, Auftragseingang und Umsatz September
*** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen November
PROGNOSE: 90
zuvor: 90
*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders
*** 12:00 EU/EZB, Zuteilung eines 3-monatigen Langfristtenders
11:30 DE/Auktion 2,20-prozentiger Bundesobligationen mit Laufzeit Oktober 2030
im Volumen von 4 Mrd EUR
13:30 CN/Alibaba Group Holding Ltd, Ergebnis 2Q
*** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz September
PROGNOSE: +0,3% gg Vm
zuvor: +0,6% gg Vm
Einzelhandelsumsatz ex Kfz
PROGNOSE: +0,3% gg Vm
zuvor: +0,7% gg Vm
*** 14:30 US/Erzeugerpreise September
PROGNOSE: +0,3% gg Vm
zuvor: -0,1% gg Vm
Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie)
PROGNOSE: +0,2% gg Vm
zuvor: -0,1% gg Vm
*** 15:00 EI/EZB-Direktor Cipollone, Keynote bei Konferenz der irischen Zentralbank
*** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens November
PROGNOSE: 93,2
zuvor: 94,6
*** 16:00 US/Lagerbestände August
PROGNOSE: 0,0% gg Vm
zuvor: +0,2% gg Vm
22:05 US/HP Inc, Ergebnis 4Q
===
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich
einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
