TAGESVORSCHAU/Dienstag, 25. November

*** 06:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, Oktober

08:00 GB/Easyjet plc, Jahresergebnis

*** 08:00 DE/BIP (2. Veröffentlichung) 3Q

kalender- und saisonbereinigt gg Vq

PROGNOSE: 0,0% gg Vq

1. Veröff.: 0,0% gg Vq

2. Quartal: -0,2% gg Vq

kalenderbereinigt gg Vj

PROGNOSE: +0,3% gg Vj

1. Veröff.: +0,3% gg Vj

2. Quartal: +0,3% gg Vj

08:00 DE/Bauhauptgewerbe, Auftragseingang und Umsatz September

*** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen November

PROGNOSE: 90

zuvor: 90

*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders

*** 12:00 EU/EZB, Zuteilung eines 3-monatigen Langfristtenders

11:30 DE/Auktion 2,20-prozentiger Bundesobligationen mit Laufzeit Oktober 2030

im Volumen von 4 Mrd EUR

13:30 CN/Alibaba Group Holding Ltd, Ergebnis 2Q

*** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz September

PROGNOSE: +0,3% gg Vm

zuvor: +0,6% gg Vm

Einzelhandelsumsatz ex Kfz

PROGNOSE: +0,3% gg Vm

zuvor: +0,7% gg Vm

*** 14:30 US/Erzeugerpreise September

PROGNOSE: +0,3% gg Vm

zuvor: -0,1% gg Vm

Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie)

PROGNOSE: +0,2% gg Vm

zuvor: -0,1% gg Vm

*** 15:00 EI/EZB-Direktor Cipollone, Keynote bei Konferenz der irischen Zentralbank

*** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens November

PROGNOSE: 93,2

zuvor: 94,6

*** 16:00 US/Lagerbestände August

PROGNOSE: 0,0% gg Vm

zuvor: +0,2% gg Vm

22:05 US/HP Inc, Ergebnis 4Q

