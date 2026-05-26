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26.05.2026 05:58:40
TAGESVORSCHAU/Dienstag, 26. Mai
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11:30 CN/Xiaomi Inc, Ergebnis 1Q
11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender
*** 12:00 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender
14:00 DE/Baywa AG, Ergebnis 1Q
*** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) April
*** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens Mai
PROGNOSE: 92,0
zuvor: 92,8
- DE/Gewerkschaft Verdi und die Deutsche Telekom, Beginn der
vierten Tarifverhandlungsrunde bei Telekom (bis 27. Mai 2026)
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mow/hab/mgo/kla
(END) Dow Jones Newswires
May 25, 2026 23:59 ET (03:59 GMT)
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Der ATX konnte zum Wochenstart ein neues Rekordhoch markieren. Der DAX zeigte sich an Pfingstmontag ebenfalls deutlich höher. In den USA wurde aufgrund eines Feiertags am Montag nicht gehandelt. An den Börsen in Asien ging es zum Wochenstart aufwärts.