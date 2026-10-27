TAGESVORSCHAU/Dienstag, 27. Oktober

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00:00 KR/BIP (vorläufig) 3Q

PROGNOSE: +0,7% gg Vq/+3,3% gg Vj

zuvor: +0,6% gg Vq/+3,7% gg Vj

02:30 CN/Industriegewinne September

*** 05:00 GB/HSBC Holdings plc, Ergebnis 3Q

*** 07:00 CH/Novartis AG, Ergebnis 3Q

07:00 DE/Ceconomy AG, Trading Statement 3Q

*** 07:30 DE/Porsche AG, Ergebnis 3Q (08:00 PK)

07:30 FR/Orange SA, Ergebnis 3Q

*** 08:00 DE/Beiersdorf AG, Ergebnis 9 Monate (09:00 Analysten- und Pressekonferenz)

*** 08:00 GB/Reckitt Benckiser Group plc, Trading Update 3Q

*** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen Oktober

PROGNOSE: 85

zuvor: 86

*** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe September

Geldmenge M3

PROGNOSE: +3,4% gg Vj

zuvor: +3,5% gg Vj

*** 10:00 EU/EZB, Quartalsbericht zur Kreditvergabe 3Q

11:00 US/Sherwin-Williams Co, Ergebnis 3Q

11:00 US/United Parcel Service Inc (UPS), Ergebnis 3Q

11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender

11:30 DE/Auktion von Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit

Dezember 2028 im Volumen von 5 Mrd EUR

*** 12:00 US/Coca-Cola Co, Ergebnis 3Q

*** 12:00 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender

12:15 US/Paypal Holdings Inc, Ergebnis 3Q

*** 12:30 US/Boeing Co, Ergebnis 3Q

*** 13:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter September

PROGNOSE: +1,7% gg Vm

zuvor: 0,0% gg Vm

*** 15:00 US/Index des Verbrauchervertrauens Oktober

PROGNOSE: 81,0

zuvor: 81,9

*** 15:00 US/Neubauverkäufe September

PROGNOSE: -4,5% gg Vm

zuvor: +6,4% gg Vm

18:00 DE/EZB-Präsidentin Lagarde und -Direktorium, Informeller

Austausch mit EU-Handelskommissar Sefcovic in Frankfurt

18:05 FR/Saint-Gobain SA, Umsatz 9 Monate

21:00 CH/Logitech International SA, Ergebnis 2Q (21:30 Telefonkonferenz)

*** 21:05 US/Visa Inc, Ergebnis 3Q

- IL/Wahlen zur Knesset (Schließung Wahllokale 21:00 MEZ)

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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

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October 27, 2026 01:02 ET (05:02 GMT)