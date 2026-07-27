TAGESVORSCHAU/Dienstag, 28. Juli 2026 (vorläufige Fassung)

===

*** 07:00 DE/Mercedes-Benz Group AG, Ergebnis 2Q

(09:15 PK; 08:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/Teamviewer SE, Ergebnis 2Q (10:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 FR/Safran SA, Ergebnis 1H

07:00 NL/Royal Philips Electronics NV, Ergebnis 2Q

*** 07:20 FR/Air Liquide SA, Ergebnis 1H

07:30 FR/Orange SA, Ergebnis 1H

*** 08:00 GB/Barclays plc, Ergebnis 2Q

*** 08:00 GB/GSK plc, Ergebnis und Strategie-Update 2Q

*** 08:00 GB/Unilever plc, Ergebnis 2Q

*** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen Juli

PROGNOSE: 85

zuvor: 84

11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender

12:00 DE/Bundesbank, Monatsbericht

12:00 US/Sherwin-Williams Co, Ergebnis 2Q

12:00 US/United Parcel Service Inc (UPS), Ergebnis 2Q

*** 12:00 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender

*** 13:00 US/Coca-Cola Co, Ergebnis 2Q

13:15 US/Paypal Holdings Inc, Ergebnis 2Q

*** 13:30 US/Boeing Co, Ergebnis 2Q

*** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens Juli

PROGNOSE: 92,5

zuvor: 91,2

*** 17:45 FR/Kering SA, Ergebnis 1H

*** 18:00 FR/Essilorluxottica SA, Ergebnis 1H

22:00 CH/Logitech International SA, Ergebnis 1Q

*** 22:05 US/Visa Inc, Ergebnis 3Q

*** 22:10 US/Ford Motor Co, Ergebnis 2Q

- US/Fed, Beginn der zweitägigen FOMC-Sitzung

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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

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July 27, 2026 09:10 ET (13:10 GMT)