|
27.07.2026 15:09:41
TAGESVORSCHAU/Dienstag, 28. Juli 2026 (vorläufige Fassung)
===
*** 07:00 DE/Mercedes-Benz Group AG, Ergebnis 2Q
(09:15 PK; 08:00 Analystenkonferenz)
*** 07:00 DE/Teamviewer SE, Ergebnis 2Q (10:00 Analystenkonferenz)
*** 07:00 FR/Safran SA, Ergebnis 1H
07:00 NL/Royal Philips Electronics NV, Ergebnis 2Q
*** 07:20 FR/Air Liquide SA, Ergebnis 1H
07:30 FR/Orange SA, Ergebnis 1H
*** 08:00 GB/Barclays plc, Ergebnis 2Q
*** 08:00 GB/GSK plc, Ergebnis und Strategie-Update 2Q
*** 08:00 GB/Unilever plc, Ergebnis 2Q
*** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen Juli
PROGNOSE: 85
zuvor: 84
11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender
12:00 DE/Bundesbank, Monatsbericht
12:00 US/Sherwin-Williams Co, Ergebnis 2Q
12:00 US/United Parcel Service Inc (UPS), Ergebnis 2Q
*** 12:00 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender
*** 13:00 US/Coca-Cola Co, Ergebnis 2Q
13:15 US/Paypal Holdings Inc, Ergebnis 2Q
*** 13:30 US/Boeing Co, Ergebnis 2Q
*** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens Juli
PROGNOSE: 92,5
zuvor: 91,2
*** 17:45 FR/Kering SA, Ergebnis 1H
*** 18:00 FR/Essilorluxottica SA, Ergebnis 1H
22:00 CH/Logitech International SA, Ergebnis 1Q
*** 22:05 US/Visa Inc, Ergebnis 3Q
*** 22:10 US/Ford Motor Co, Ergebnis 2Q
- US/Fed, Beginn der zweitägigen FOMC-Sitzung
===
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/apo/kla
(END) Dow Jones Newswires
July 27, 2026 09:10 ET (13:10 GMT)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schwach -- DAX deutlich höher -- Wall Street fester -- Asiens Börsen schließen im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich von seiner schwächeren Seite. Der deutsche Aktienmarkt geht fester in de neue Woche. Die Wall Street verbucht Gewinne. An den Märkten in Fernost ging es am Montag bergauf.