27.07.2026 15:09:41

TAGESVORSCHAU/Dienstag, 28. Juli 2026 (vorläufige Fassung)

===

*** 07:00 DE/Mercedes-Benz Group AG, Ergebnis 2Q

(09:15 PK; 08:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/Teamviewer SE, Ergebnis 2Q (10:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 FR/Safran SA, Ergebnis 1H

07:00 NL/Royal Philips Electronics NV, Ergebnis 2Q

*** 07:20 FR/Air Liquide SA, Ergebnis 1H

07:30 FR/Orange SA, Ergebnis 1H

*** 08:00 GB/Barclays plc, Ergebnis 2Q

*** 08:00 GB/GSK plc, Ergebnis und Strategie-Update 2Q

*** 08:00 GB/Unilever plc, Ergebnis 2Q

*** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen Juli

PROGNOSE: 85

zuvor: 84

11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender

12:00 DE/Bundesbank, Monatsbericht

12:00 US/Sherwin-Williams Co, Ergebnis 2Q

12:00 US/United Parcel Service Inc (UPS), Ergebnis 2Q

*** 12:00 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender

*** 13:00 US/Coca-Cola Co, Ergebnis 2Q

13:15 US/Paypal Holdings Inc, Ergebnis 2Q

*** 13:30 US/Boeing Co, Ergebnis 2Q

*** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens Juli

PROGNOSE: 92,5

zuvor: 91,2

*** 17:45 FR/Kering SA, Ergebnis 1H

*** 18:00 FR/Essilorluxottica SA, Ergebnis 1H

22:00 CH/Logitech International SA, Ergebnis 1Q

*** 22:05 US/Visa Inc, Ergebnis 3Q

*** 22:10 US/Ford Motor Co, Ergebnis 2Q

- US/Fed, Beginn der zweitägigen FOMC-Sitzung

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/apo/kla

(END) Dow Jones Newswires

July 27, 2026 09:10 ET (13:10 GMT)

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Der heimische Aktienmarkt zeigt sich von seiner schwächeren Seite. Der deutsche Aktienmarkt geht fester in de neue Woche. Die Wall Street verbucht Gewinne. An den Märkten in Fernost ging es am Montag bergauf.
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