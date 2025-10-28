TAGESVORSCHAU/Dienstag, 28. Oktober

===

*** 05:00 GB/HSBC Holdings plc, Ergebnis 3Q

*** 06:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, September

07:00 DE/Siltronic AG, Ergebnis 3Q

*** 07:00 CH/Novartis AG, Ergebnis 3Q

*** 07:00 FR/BNP Paribas SA, Ergebnis 3Q

07:00 FR/Capgemini SA, Ergebnis 3Q

*** 07:20 FR/Air Liquide SA, Ergebnis 3Q

*** 07:30 DE/Symrise AG, Ergebnis 9 Monate

*** 07:30 FR/Danone SA, Ergebnis 3Q

07:30 NL/KPN NV, Ergebnis 3Q

*** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator November

PROGNOSE: -22,0

zuvor: -22,3

*** 08:00 GB/Anglo American plc, Ergebnis 3Q

*** 09:00 ES/Iberdrola SA, Ergebnis 9 Monate

*** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Euroraum

*** 10:00 EU/EZB, Quartalsbericht zur Kreditvergabe 3Q

*** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Konsumentenumfrage September

11:30 DE/Auktion 2,20-prozentiger Bundesobligationen

mit Laufzeit Oktober 2030 im Volumen von 4 Mrd EUR

*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders

*** 11:55 US/Unitedhealth Group Inc, Ergebnis 3Q

*** 12:00 EU/EZB, Zuteilung eines 3-monatigen Langfristtenders

*** 12:00 EI/BIP (vorläufig) 3Q

12:00 US/United Parcel Service Inc (UPS), Ergebnis 3Q

13:15 US/Paypal Holdings Inc, Ergebnis 3Q

*** 14:00 DE/Deutsche Börse AG, Analystenkonferenz zu 3Q-Ergebnis

*** 15:00 US/Index des Verbrauchervertrauens Oktober

PROGNOSE: 93,2

zuvor: 94,2

21:00 CH/Logitech International SA, Ergebnis 2Q

21:00 US/Booking Holdings Inc, Ergebnis 3Q

*** 21:05 US/Visa Inc, Jahresergebnis

- DE/IAB-Arbeitsmarktbarometer

- DE/Amadeus Fire AG, Ergebnis 9 Monate

- US/Fed, Beginn der zweitägigen FOMC-Sitzung

- MY/Asean Gipfel (seit Montag)

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/hab/mgo/kla/sha

(END) Dow Jones Newswires

October 28, 2025 01:00 ET (05:00 GMT)