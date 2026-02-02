02.02.2026 15:11:41

TAGESVORSCHAU/Dienstag, 3. Februar (vorläufige Fassung)

===

*** 04:30 AU/Reserve Bank of Australia, Ergebnis der Sitzung

des geldpolitischen Rats

*** 07:00 DE/Sartorius AG, vorläufiges Jahresergebnis (09:15 PK)

07:00 DE/Siltronic AG, vorläufiges Jahresergebnis

07:00 NL/Akzo Nobel NV, Jahresergebnis

08:30 JP/Nintendo Co Ltd, Ergebnis 9 Monate

*** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) Januar

PROGNOSE: -0,1% gg Vm/+0,6% gg Vj

zuvor: +0,1% gg Vm/+0,8% gg Vj

HVPI

PROGNOSE: -0,2% gg Vm/+0,6% gg Vj

zuvor: +0,1% gg Vm/+0,7% gg Vj

09:00 DE/KSB SE & Co. KGaA, vorläufiges Jahresergebnis

10:00 DE/Schott Pharma AG & Co KGaA, HV

*** 10:00 EU/EZB, Quartalsbericht zur Kreditvergabe 4Q

11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender

*** 12:00 US/Pepsico Inc, Jahresergebnis

*** 12:30 US/Merck & Co Inc, Ergebnis 4Q

*** 12:45 US/Pfizer Inc, Ergebnis 4Q

13:15 US/Paypal Holdings Inc, Ergebnis 4Q

15:00 EU/EZB, APP/PEPP-Monatsbericht

*** 22:00 US/Amgen Inc, Ergebnis 4Q

*** 22:15 US/Advanced Micro Devices Inc, Jahresergebnis

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/apo/mgo

(END) Dow Jones Newswires

February 02, 2026 09:12 ET (14:12 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15:56 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
15:52 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 5
01.02.26 KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 5: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Dow im Plus -- ATX und DAX fester -- Asiens Börsen rutschen am Montag letztlich ab
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt tendieren zu Monatsbeginn zu Gewinnen. Der Dow zeigt sich am Montag in Grün. In Fernost ging es zum Wochenstart deutlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen