TAGESVORSCHAU/Dienstag, 3. März
===
06:45 CH/Kühne & Nagel International AG, Jahresergebnis
*** 07:00 DE/SMA Solar Technology AG, vorläufiges Jahresergebnis
*** 08:00 DE/Schaeffler AG, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht
(10:00 PK; 12:00 Analystenkonferenz)
*** 08:30 DE/Beiersdorf AG, Analysten- und Pressekonferenz
10:30 DE/DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, vorläufiges
Jahresergebnis und Bilanzpressekonferenz (10:30 BI-PK)
*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) Februar
Eurozone
PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+1,7% gg Vj
zuvor: -0,6% gg Vm/+1,7% gg Vj
Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak)
PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+2,2% gg Vj
zuvor: -1,1% gg Vm/+2,2% gg Vj
*** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) Februar
PROGNOSE: k.A.
zuvor: +1,0% gg Vj
11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender
11:30 DE/Auktion von Bundesobligationen mit Laufzeit April 2031 im Volumen
von 5 Mrd EUR
*** 14:10 US/Kansas-City-Fed-Präsident Schmid, Rede im Metro Denver Executive Club
15:00 EU/EZB, APP/PEPP-Monatsbericht
*** 17:00 AT/EZB-Ratsmitglied Kocher Rede bei Frauentagsveranstaltung
22:30 US/Präsident Trump empfängt Kanzler Merz im Weißen Haus
- DE/Bund begibt grüne Anleihe im syndizierten Verfahren mit
Laufzeit Mai 2041 im Laufe des Tages
- GB/Frühjahrserklärung von Schatzkanzlerin Reeves
- GB/Frühjahrsprognose des Office for Budget Responsibility
===
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
