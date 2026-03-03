03.03.2026 05:59:41

TAGESVORSCHAU/Dienstag, 3. März

===

06:45 CH/Kühne & Nagel International AG, Jahresergebnis

*** 07:00 DE/SMA Solar Technology AG, vorläufiges Jahresergebnis

*** 08:00 DE/Schaeffler AG, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht

(10:00 PK; 12:00 Analystenkonferenz)

*** 08:30 DE/Beiersdorf AG, Analysten- und Pressekonferenz

10:30 DE/DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, vorläufiges

Jahresergebnis und Bilanzpressekonferenz (10:30 BI-PK)

*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) Februar

Eurozone

PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+1,7% gg Vj

zuvor: -0,6% gg Vm/+1,7% gg Vj

Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak)

PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+2,2% gg Vj

zuvor: -1,1% gg Vm/+2,2% gg Vj

*** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) Februar

PROGNOSE: k.A.

zuvor: +1,0% gg Vj

11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender

11:30 DE/Auktion von Bundesobligationen mit Laufzeit April 2031 im Volumen

von 5 Mrd EUR

*** 14:10 US/Kansas-City-Fed-Präsident Schmid, Rede im Metro Denver Executive Club

15:00 EU/EZB, APP/PEPP-Monatsbericht

*** 17:00 AT/EZB-Ratsmitglied Kocher Rede bei Frauentagsveranstaltung

22:30 US/Präsident Trump empfängt Kanzler Merz im Weißen Haus

- DE/Bund begibt grüne Anleihe im syndizierten Verfahren mit

Laufzeit Mai 2041 im Laufe des Tages

- GB/Frühjahrserklärung von Schatzkanzlerin Reeves

- GB/Frühjahrsprognose des Office for Budget Responsibility

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/mgo/hab/sha

(END) Dow Jones Newswires

March 03, 2026 00:00 ET (05:00 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:12 Commerzbank-Portfolio: Diese US-Aktien gehörten im vierten Quartal 2025 zu den größten Positionen
02.03.26 Das Depot von Carl Icahn im vierten Quartal 2025: Käufe, Verkäufe, Umschichtungen
02.03.26 Februar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.03.26 KW 9: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. im Februar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen

Börse aktuell - Live Ticker

Eskalation im Nahen Osten: ATX schließt tiefrot -- DAX rutscht deutlich unter 25.000 Punkte -- US-Handel endet uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt notierte am Montag mit starken Verlusten. Auch der deutsche Leitindex schloss auf rotem Terrain. An den US-Börsen ging es uneinheitlich zu. Die Märkte in Fernost beendeten den Handel am Montag mehrheitlich im Minus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen