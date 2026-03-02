02.03.2026 19:04:40

TAGESVORSCHAU/Dienstag, 3. März (vorläufige Fassung)

===

06:45 CH/Kühne & Nagel International AG, Jahresergebnis

*** 07:00 DE/SMA Solar Technology AG, vorläufiges Jahresergebnis

*** 07:30 DE/Beiersdorf AG, Jahresergebnis (08:30 Analysten- und Pressekonferenz)

*** 08:00 DE/Schaeffler AG, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht

(10:00 PK; 12:00 Analystenkonferenz)

10:30 DE/DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, vorläufiges

Jahresergebnis und Bilanzpressekonferenz (10:30 BI-PK)

*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) Februar

Eurozone

PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+1,7% gg Vj

zuvor: -0,6% gg Vm/+1,7% gg Vj

Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak)

PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+2,2% gg Vj

zuvor: -1,1% gg Vm/+2,2% gg Vj

*** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) Februar

PROGNOSE: k.A.

zuvor: +1,0% gg Vj

11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender

11:30 DE/Auktion von Bundesobligationen mit Laufzeit April 2031 im Volumen

von 5 Mrd EUR

*** 14:10 US/Kansas-City-Fed-Präsident Schmid, Rede im Metro Denver Executive Club

15:00 EU/EZB, APP/PEPP-Monatsbericht

*** 17:00 AT/EZB-Ratsmitglied Kocher Rede bei Frauentagsveranstaltung

22:30 US/Präsident Trump empfängt Kanzler Merz im Weißen Haus

- DE/Bund begibt grüne Anleihe im syndizierten Verfahren mit

Laufzeit Mai 2041 im Laufe des Tages

- GB/Frühjahrserklärung von Schatzkanzlerin Reeves

- GB/Frühjahrsprognose des Office for Budget Responsibility

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/mgo/hab

(END) Dow Jones Newswires

March 02, 2026 13:04 ET (18:04 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19:28 Das Depot von Carl Icahn im vierten Quartal 2025: Käufe, Verkäufe, Umschichtungen
07:20 Februar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.03.26 KW 9: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. im Februar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 9

Börse aktuell - Live Ticker

Eskalation im Nahen Osten: ATX schließt tiefrot -- DAX rutscht deutlich unter 25.000 Punkte -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt notierte am Montag mit starken Verlusten. Auch der deutsche Leitindex schloss auf rotem Terrain. Der Dow verbucht Verluste. Die Märkte in Fernost beendeten den Handel am Montag mehrheitlich im Minus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen