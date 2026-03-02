|
02.03.2026 19:04:40
TAGESVORSCHAU/Dienstag, 3. März (vorläufige Fassung)
===
06:45 CH/Kühne & Nagel International AG, Jahresergebnis
*** 07:00 DE/SMA Solar Technology AG, vorläufiges Jahresergebnis
*** 07:30 DE/Beiersdorf AG, Jahresergebnis (08:30 Analysten- und Pressekonferenz)
*** 08:00 DE/Schaeffler AG, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht
(10:00 PK; 12:00 Analystenkonferenz)
10:30 DE/DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, vorläufiges
Jahresergebnis und Bilanzpressekonferenz (10:30 BI-PK)
*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) Februar
Eurozone
PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+1,7% gg Vj
zuvor: -0,6% gg Vm/+1,7% gg Vj
Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak)
PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+2,2% gg Vj
zuvor: -1,1% gg Vm/+2,2% gg Vj
*** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) Februar
PROGNOSE: k.A.
zuvor: +1,0% gg Vj
11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender
11:30 DE/Auktion von Bundesobligationen mit Laufzeit April 2031 im Volumen
von 5 Mrd EUR
*** 14:10 US/Kansas-City-Fed-Präsident Schmid, Rede im Metro Denver Executive Club
15:00 EU/EZB, APP/PEPP-Monatsbericht
*** 17:00 AT/EZB-Ratsmitglied Kocher Rede bei Frauentagsveranstaltung
22:30 US/Präsident Trump empfängt Kanzler Merz im Weißen Haus
- DE/Bund begibt grüne Anleihe im syndizierten Verfahren mit
Laufzeit Mai 2041 im Laufe des Tages
- GB/Frühjahrserklärung von Schatzkanzlerin Reeves
- GB/Frühjahrsprognose des Office for Budget Responsibility
===
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mow/mgo/hab
(END) Dow Jones Newswires
March 02, 2026 13:04 ET (18:04 GMT)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEskalation im Nahen Osten: ATX schließt tiefrot -- DAX rutscht deutlich unter 25.000 Punkte -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt notierte am Montag mit starken Verlusten. Auch der deutsche Leitindex schloss auf rotem Terrain. Der Dow verbucht Verluste. Die Märkte in Fernost beendeten den Handel am Montag mehrheitlich im Minus.