TAGESVORSCHAU/Dienstag, 30. Dezember (vorläufige Fassung)

===

*** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) Dezember

PROGNOSE: k.A.

zuvor: +3,2% gg Vj

*** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago Dezember

PROGNOSE: k.A.

zuvor: 36,3

- DE/IAB-Arbeitsmarktbarometer

- DE,CH/Verkürzter Handel in Deutschland und der

Schweiz - bis 14.00 Uhr

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/kla

(END) Dow Jones Newswires

December 29, 2025 08:07 ET (13:07 GMT)