29.12.2025 14:06:39
TAGESVORSCHAU/Dienstag, 30. Dezember (vorläufige Fassung)
===
*** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) Dezember
PROGNOSE: k.A.
zuvor: +3,2% gg Vj
*** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago Dezember
PROGNOSE: k.A.
zuvor: 36,3
- DE/IAB-Arbeitsmarktbarometer
- DE,CH/Verkürzter Handel in Deutschland und der
Schweiz - bis 14.00 Uhr
===
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich
einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/kch/kla
(END) Dow Jones Newswires
December 29, 2025 08:07 ET (13:07 GMT)
