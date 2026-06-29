TAGESVORSCHAU/Dienstag, 30. Juni (vorläufige Fassung)

===

*** 01:50 JP/Industrieproduktion Mai

*** 03:30 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(CFLP/staatliche Statistikbehörde) Juni

PROGNOSE: 50,1

zuvor: 50,0

*** 03:30 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI Dienstleistungen

(CFLP/nationale Statistikbehörde) Juni

PROGNOSE: k.A.

zuvor: 50,1

*** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz Mai

saisonbereinigt real

PROGNOSE: 0,0% gg Vm

zuvor: +0,1% gg Vm

*** 08:00 DE/Import-/Exportpreise Mai

Importpreise

PROGNOSE: k.A.

zuvor: +1,2% gg Vm/+5,3% gg Vj

*** 08:00 GB/BIP (2. Veröffentlichung) 1Q

PROGNOSE: +0,6% gg Vq/+1,1% gg Vj

vorl: +0,6% gg Vq/+1,1% gg Vj

zuvor: +0,1% gg Vq/+1,0% gg Vj

*** 08:00 GB/Leistungsbilanz

PROGNOSE: -21,3 Mrd GBP

zuvor: -18,4 Mrd GBP

*** 08:45 FR/Privater Verbrauch Mai

*** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) Juni

PROGNOSE: +2,0% gg Vj

zuvor: +2,4% gg Vj

HVPI

PROGNOSE: +2,3% gg Vj

zuvor: +2,8% gg Vj

*** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten Juni

Arbeitslosenzahl saisonbereinigt

PROGNOSE: +5.000 gg Vm

zuvor: -12.000 gg Vm

Arbeitslosenquote saisonbereinigt

PROGNOSE: 6,3%

zuvor: 6,3%

*** 10:00 AT/Kontron AG, HV

*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Hessen,

Nordrhein-Westfalen und Sachsen Juni

10:00 DE/ Bundeskartellamt , Jahresbericht

*** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) Juni

PROGNOSE: +3,2% gg Vj

zuvor: +3,2% gg Vj

11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender

*** 12:00 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender

*** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) Juni

PROGNOSE: 0,0% gg Vm/+2,6% gg Vj

zuvor: -0,2% gg Vm/+2,6% gg Vj

HVPI

PROGNOSE: 0,0% gg Vm/+2,5% gg Vj

zuvor: -0,1% gg Vm/+2,7% gg Vj

*** 15:30 PO/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Panel zu KI bei EZB-Forum zu

Central Banking

*** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago Juni

PROGNOSE: 55,0

zuvor: 62,7

*** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens Juni

PROGNOSE: 94,6

zuvor: 93,1

16:00 US/Job Openings & Labor Turnover Survey (Jolts) Mai

*** 22:15 US/Nike Inc, Ergebnis 4Q

*** - DE/Konjunkturprognose des DIW - Deutsches Institut für

Wirtschaftsforschung

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

June 29, 2026 09:07 ET (13:07 GMT)