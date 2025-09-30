TAGESVORSCHAU/Dienstag, 30. September

===

*** 03:30 CN_Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe sowie Dienstleistungen

(CFLP/nationale Statistikbehörde) September

*** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe sowie Dienstleistungen

RatingDog/S&P Global September

07:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, Ergebnis 1H

*** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz August

saisonbereinigt real

PROGNOSE: +0,5% gg Vm

zuvor: -0,9% gg Vm

*** 08:00 DE/Import-/Exportpreise August

Importpreise

PROGNOSE: -0,2% gg Vm/-1,3% gg Vj

zuvor: -0,4% gg Vm/-1,4% gg Vj

08:00 DE/Erwerbstätigkeit August

*** 08:30 DE/TKMS GmbH, Kapitalmarkttag vor Spin-Off von Thyssenkrupp

*** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) September

PROGNOSE: -0,9% gg Vm/+1,3% gg Vj

zuvor: +0,4% gg Vm/+0,9% gg Vj

HVPI

PROGNOSE: -0,9% gg Vm/+1,3% gg Vj

zuvor: +0,5% gg Vm/+0,8% gg Vj

*** 09:00 DE/Konjunkturbarometer des DIW September

*** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten September

Arbeitslosenzahl saisonbereinigt

PROGNOSE: +10.000 gg Vm

zuvor: -9.000 gg Vm

Arbeitslosenquote saisonbereinigt

PROGNOSE: 6,3%

zuvor: 6,3%

*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg

*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Bayern

*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Brandenburg

*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Hessen

*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen

*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Sachsen

*** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) September

PROGNOSE: +1,7% gg Vj

zuvor: +1,6%gg Vj

*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders

*** 12:00 EU/EZB, Zuteilung eines 3-monatigen Langfristtenders

*** 13:00 DE/EZB-Direktor Cipollone, Teilnahme an Panel zu "View from the Top:

Securing Europe's financial future - Resilience, autonomy, and global impact"

*** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) September

PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,3% gg Vj

zuvor: +0,1% gg Vm/+2,2% gg Vj

HVPI

PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+2,2% gg Vj

zuvor: +0,1% gg Vm/+2,1% gg Vj

*** 14:50 FI/EZB-Präsidentin Lagarde, Keynote bei Konferenz der finnischen Zentralbank

*** 15:00 BE/EZB-Direktor Elderson, Teilnahme an Panel zu "Climate action that works for you

- An agenda for competitiveness, prosperity and resilience"

15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Ölpreisentwicklung von Brent und WTI

*** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago September

PROGNOSE: 43,8

zuvor: 41,5

*** 16:00 US/Anzahl offener Stellen (Jolts) August

*** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens September

PROGNOSE: 96,0

zuvor: 97,4

*** 19:00 GB/EZB-Ratsmitglied Nagel, Diskussion mit David Marsh

*** 22:15 US/Nike Inc, Ergebnis 1Q

*** - DE/Deutsche Lufthansa AG, Ende der Urabstimmung

der Vereinigung Cockpit über Streik

*** - US/New York Fed-Präsident Williams, Besuch in Syracuse

*** - US/US-Handelsbeauftragter Greers, Rede in Economic Club of New York

===

