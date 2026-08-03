TAGESVORSCHAU/Dienstag, 4. August 2026 (vorläufige Fassung)

===

*** 05:00 GB/HSBC Holdings plc, Ergebnis 1H

05:00 DE/Adtran Networks SE, Ergebnis 2Q

*** 06:25 JP/Toyota Motor Corp, Ergebnis 1Q

06:30 JP/Mazda Motor Corp, Ergebnis 1Q

*** 07:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, Ergebnis 1H

(10:00 PK; 11:30 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/Evonik Industries AG, ausführliches Ergebnis 2Q

(11:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/Fresenius Medical Care AG (FMC), Ergebnis 2Q

(14:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/LEG Immobilien SE, Ergebnis 1H (12:00 PK)

*** 07:00 DE/Zalando SE, Ergebnis 2Q (09:00 PK)

07:00 AT/AMS-Osram AG, Ergebnis 2Q (09:45 PK)

07:00 DE/Hamborner Reit AG, Ergebnis 1H (11:00 Analysten- und Pressekonferenz)

*** 07:30 DE/Bayer AG, Ergebnis 2Q (09:00 PK; 14:00 Analystenkonferenz)

*** 07:30 DE/Continental AG, Ergebnis 1H (12:30 Analystenkonferenz)

*** 07:30 DE/Hugo Boss AG, Ergebnis 2Q

07:30 DE/Mutares SE & Co KGaA, Ergebnis 1H

07:30 DE/Pfeiffer Vacuum Technology AG, Ergebnis 1H

07:30 SA/Saudi Arabian Oil Co (Saudi Aramco), Ergebnis 2Q

*** 07:40 DE/Elmos Semiconductor SE, Ergebnis 1H

*** 08:00 GB/BP plc, Ergebnis 2Q

*** 08:00 DE/Umsatz im verarbeitenden Gewerbe

11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender

11:30 DE/Auktion von Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit September 2028

im Volumen von 6 Mrd EUR

12:00 US/Spotify Technology SA, Ergebnis 2Q

*** 12:30 US/Merck & Co Inc, Ergebnis 2Q

*** 12:45 US/Pfizer Inc, Ergebnis 2Q

12:45 DE/Biontech SE, Ergebnis 2Q (14:00 Telefonkonferenz)

*** 13:00 US/McDonald's Corp, Ergebnis 2Q

*** 14:30 US/Handelsbilanz Juni

PROGNOSE: -73,08 Mrd USD

zuvor: -77,59 Mrd USD

15:00 EU/EZB/APP/PEPP-Monatsbericht

*** 16:00 US/Auftragseingang Industrie Juni

PROGNOSE: +0,3% gg Vm

zuvor: -1,3% gg Vm

16:00 US/Job Openings and Labor Turnover Survey (Jolts), Juni

*** 22:00 US/Space Exploration Technologies Corp (SpaceX), Ergebnis 2Q

*** 22:00 US/Amgen Inc, Ergebnis 2Q

22:00 US/Booking Holdings Inc, Ergebnis 2Q

*** 22:15 US/Advanced Micro Devices Inc, Ergebnis 2Q

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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

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August 03, 2026 09:59 ET (13:59 GMT)