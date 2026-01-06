06.01.2026 05:56:39

TAGESVORSCHAU/Dienstag, 6. Januar

*** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) Dezember

PROGNOSE: +0,8% gg Vj

zuvor: +0,9% gg Vj

HVPI

PROGNOSE: +0,9% gg Vj

zuvor: +0,8% gg Vj

*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Dezember

PROGNOSE: 54,0

zuvor: 55,0

*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Dezember

PROGNOSE: k.A.*

1. Veröff.: 50,2

zuvor: 51,4

Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung)

PROGNOSE: k.A.*

1. Veröff.: 50,1

zuvor: 50,4

*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Dezember

PROGNOSE: k.A.*

1. Veröff.: 52,6

zuvor: 53,1

Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung)

PROGNOSE: k.A.*

1. Veröff.: 51,5

zuvor: 52,4

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(2. Veröffentlichung) Dezember

PROGNOSE: k.A.*

1. Veröff.: 52,6

zuvor: 53,6

Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung)

PROGNOSE: k.A.*

1. Veröff.: 51,9

zuvor: 52,8

*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg,

Hessen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Dezember

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Dezember

PROGNOSE: k.A.*

1. Veröff.: 52,1

zuvor: 51,3

11:30 DE/Auktion 2,00-prozentiger Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit

Dezember 2027 im Volumen von 6 Mrd EUR

*** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) Dezember

PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,0% gg Vj

zuvor: -0,2% gg Vm/+2,3% gg Vj

HVPI

PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+2,4% gg Vj

zuvor: -0,5% gg Vm/+2,6% gg Vj

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) Dezember

PROGNOSE: 53,0

1. Veröff.: 52,9

zuvor: 54,1

*** 17:30 DE/Siemens AG, CEO Busch, Keynote bei CES, Las Vegas

*** - US/Fed-Richmond Präsident Barkin, Rede bei Raleigh economic forecast event

- FI,RU,SE/Börsenfeiertag: Finnland, Russland, Schweden

===

- * Es wird keine Konsensprognose erhoben, weil Analysten in der Regel eine

Bestätigung des vorläufigen Werts erwarten

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- k.A. = keine Angaben

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/hab/sha/mgo

(END) Dow Jones Newswires

January 05, 2026 23:56 ET (04:56 GMT)

